Política

General vinculado a caso de corrupción, demandó al Ejército

Paradoja. Aldo Domínguez Peralta busca reincorporarse al servicio, pese a investigación fiscal por favorecer a empresa que incumplió con contrato para reparar tres helicópteros por US$20.3 millones.

Demandante. General EP (r) Aldo Domínguez pretende retornar al Ejército pese a grave acusación. Foto: difusión
Demandante. General EP (r) Aldo Domínguez pretende retornar al Ejército pese a grave acusación. Foto: difusión

El general de brigada EP (r) Aldo Domínguez Peralta, exjefe del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE) que pasado al retiro por su grave implicación en la contratación de una empresa panameña para la reparación completa de tres helicópteros rusos, demandó a la institución castrense para que anule el acto administrativo que derivó en su baja del servicio activo.

El juez Guillermo Solano Chumpitaz, del 24° Juzgado de Trabajo Permanente, encontró conforme el pedido del general Domínguez y solicitó el expediente de su caso al Comando Logístico del Ejército, bajo cuya jurisdicción laboraba cuando fue pasado al retiro el 9 de noviembre de 2024.

Como jefe del CEMAE, el general Aldo Domínguez fue quien suscribió contrato para las rehabilitación total de tres helicópteros rusos con la empresa panameña Milenium Veladi, que a su vez representa a la firma estatal rusa Compañía Nacional de Servicios Aeronáuticos (NASC, por sus siglas en inglés).



Diligencia. El fiscal Manuel Aquino en las instalaciones del CEMAE, en Arequipa. Foto: Contraloría

Responsabilidad personalizada

El acuerdo comercial cifrado en US$20.3 millones, fue suscrito el 10 de noviembre de 2023, fijándose en 300 días el plazo de entrega. Al día de hoy, pese a que Milenium Veladi ha recibido el 70% del total, no ha cumplido con la entrega de los helicópteros Mi-171-ShP, Mi-171-Sh y Mi-MTV1.

Fue la propia institución militar la que detectó que, con la complacencia del general Aldo Domínguez, Milenium Veladi no había honrado el contrato. En efecto, una comisión de Inspectoría del Comando Logístico del Ejército visitó las instalaciones del CEMAE en Cocachacra, Arequipa, y verificó el retraso de los trabajos de “overhaul” de las tres aeronaves. El 24 de septiembre de 2024, la comisión reportó que el general Domínguez tenía responsabilidad administrativa y que había cometido una infracción grave.

Al poco tiempo, el 10 de noviembre de 2024, la Contraloría recomendó denunciar penalmente al general Aldo Domínguez entre otros oficiales del alto mando, por haber aprobado la contratación directa, sin licitación, de la empresa Milenium Veladi; por haber aceptado un precio sobrevalorado para el servicio; y por haber otorgado ventajas a la misma compañía, pese al incumplimiento del contrato.

Acogiendo el requerimiento de la Contraloría, el 20 de diciembre de 2024 el fiscal anticorrupción Manuel Aquino Flores abrió una carpeta contra el general Domínguez y otros implicados.



Incumplimiento. Domínguez contrató a la empresa Milenium Veladi para reparar tres helicópteros. Foto: Ejército

Recientemente, el tres de octubre de este año, el fiscal Aquino aplicó una diligencia de inspección en la sede del CEMAE donde se encuentran los tres helicópteros, con la participación del general Aldo Domínguez. La autoridad comprobó que las aeronaves se encuentran inoperativos.

Hasta el momento Milenium Veladi tampoco ha notificado al Ejército sobre haber concluido los trabajos.

De hecho, mediante un comunicado fechado el 15 de septiembre, la empresa que representa a la rusa NASC, reconoció que había logrado que el 96,67% de los componentes mayores y menores, y de los motores y accesorios, que fueron transferidos a la Federación Rusa para su rehabilitación, se encontraban en el Perú. Es decir, que no había concluido con el “overhaul” porque se requiere la totalidad de los componentes.

Mientras el instituto armado trata de salvar el contrato que ha resultado lesivo para sus intereses -el 27 de agosto de este año fracasó un intento de conciliación entre el CEMAE y Milenium Veladi-, el general en retiro Aldo Domínguez Peralta ha iniciado acciones legales contra el Ejército para invalidar las acciones en su contra, que derivaron en su destitución y pase al retiro. El objetivo sería buscar su reincorporación al servicio activo.

“Todos los ciudadanos están en su derecho de solicitar por la vía legal su reincorporación luego de haber pasado a la situación de retiro si ellos lo consideran injusto”, dijeron fuentes del Ejército.

“La institución no se pronuncia ante una situación así. El oficial mencionado (Aldo Domínguez Peralta) está en un proceso de investigación (por el contrato con Milenium Veladi). Asumimos que eso entrará como factor de evaluación en el juzgado respectivo”, explicaron.

Contraloría detectó sobreprecio

  • La Contraloría concluyó que el general EP (r) Aldo Domínguez Peralta aceptó la oferta de Milenium Veladi por US$ US$20.331.751, cuando el monto de referencia era de US$15.000.000, lo que implicaba un sobreprecio de US$5.331.751.
  • La controversia se originó porque el CEMAE aceptó adendas de ampliación de plazo, que la empresa panameña incumplió. En las reuniones de conciliación, Milenium Veladi volvió a requerir más días, pero el Ejército se ha negado.
  • En todas las ocasiones, la empresa arguyó que el motivo del retraso se debía al conflicto que estalló cuando la Federación Rusa invadió Ucrania, lo que ha motivado embargos y sanciones.
  • El general Aldo Domínguez y su defensa no respondieron a los mensajes de este diario para recoger su versión del caso que lo involucra.
