'Los cuellos naranjas': Heduardicidio satiriza las últimas decisiones en el sistema de justicia
El caricaturista retrata un tweet ficticio ironizando las recientes movidas en una institución de la administración de justicia.
- Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista
- Juan José Santiváñez: alias 'El diablo' fue trasladado al penal de Cajamarca días antes de ser nombrado ministro de Justicia
El Heduardicidio de hoy, domingo 28 de septiembre, satiriza las últimas movidas dentro del sistema de justicia en el Perú. El caricaturista grafica e ironiza a través de un tweet ficticio las más recientes decisiones en una institución de la administración de justicia. Además, hace mención de otras entidades del Estado.
