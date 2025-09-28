HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
'Los cuellos naranjas': Heduardicidio satiriza las últimas decisiones en el sistema de justicia

El caricaturista retrata un tweet ficticio ironizando las recientes movidas en una institución de la administración de justicia.

Heduardicidio del día, domingo 28 de septiembre, sobre las movidas en el sistema de justicia. Foto: Composición/LR
Heduardicidio del día, domingo 28 de septiembre, sobre las movidas en el sistema de justicia. Foto: Composición/LR

El Heduardicidio de hoy, domingo 28 de septiembre, satiriza las últimas movidas dentro del sistema de justicia en el Perú. El caricaturista grafica e ironiza a través de un tweet ficticio las más recientes decisiones en una institución de la administración de justicia. Además, hace mención de otras entidades del Estado.

