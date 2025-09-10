HOYSuscripcion LR Focus

San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma
Trenes de López Aliaga en mal estado: informe revela que 84 vagones de los 90 necesitarán reparaciones antes de operar

La inspección técnica, encargada por la Municipalidad de Lima y realizada por Rail Electrical Services en EE. UU., reveló fallas en todas las locomotoras.

Trenes de Rafael López Aliaga presentan numerosas fallas, según informe técnico. Foto: La República
Los trenes Lima-Chosica que Rafael López Aliaga propone incorporar al sistema ferroviario de Lima presente graves fallas y deficiencias que deberán ser reparadas antes de operar. El informe técnico realizado por Rail Electrical Services LLC y revelado por 'La Encerrona', muestra que 84 vagones de los 90 tipo Gallety necesitan ser reacondicionados, pues a la cabina de control le falta la radio y sus cables, no está operativo el módulo de seguridad, cuenta con una ventana astillada, pasamanos del vestíbulo desprendido, entre otros desperfectos.

Las locomotoras tampoco se salvan. De las 20 unidades que originalmente iban a ser enviadas a Lima, solo llegaron 19. Esto se debió a que el informe técnico descartó la vigésima locomotora, calificándola como "no viable para reparación" debido a daños graves en el bastidor delantero provocados por una colisión, lo que llevó a recomendar su 'chatarreo'.

PUEDES VER: Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

No solo esta locomotora presenta fallas. Las unidades 903, 910 y 914 requieren una reconstrucción total de sus motores antes de poder ser operativas. Una de ellas carece de piezas esenciales, otra presenta una contaminación interna grave, y el informe sugiere incluso reconsiderar si es rentable llevar a cabo las reparaciones en estas tres locomotoras.

Fallas en 16 locomotoras de los trenes Lima-Chosica.

Las 16 locomotoras que quedan también registran fallas y el informe de Rail Electrical Services recomienda que se realice un mantenimiento del sistema de baterías, revisión de fluidos y recarga, inspección del sistema de aire, verificación del sistema eléctrico y prueba del sistema de frenos.

La inspección realizada por Rail Electrical Services LLC revela que, a pesar de la aparente "donación generosa", los trenes presentan un estado deplorable que requiere una inversión millonaria para ser rehabilitados. Las proyecciones de costos de reacondicionamiento se aproximan a los US$2 0000.000.

Estimación del costo de repuestos según informe técnico.

Trenes presentados en inauguración tenían fallas

En la ceremonia de presentación de los trenes Lima-Chosica, Rafael López Aliaga presentó la locomotora 915. Según el informe técnico pedido por la propia Municipalidad de Lima, esta unidad presenta fugas de aceite frío bajo el bastidor, fugas en el sello trasero del generador de energía, fuga de agua en el motor principal y posibles problemas de drenaje.

El vagón 4006 también hizo presencia en la ceremonia de julio, y curiosamente es el que mayores fallas registra. La revisión técnica halló 17 deficiencias. A la cabina de control le falta la radio y sus cables, no está operativo el módulo de seguridad, ventana astillada, pasamanos del vestíbulo desprendidos, etc. Similar sucedió con el vagón 3829, que también desfiló en la ceremonia de julio. Se le detectó 12 fallas, desde la falta de varias ventanas y lentes de luz, hasta cortes en las tuberías de los frenos.

Lo mismo sucedió en la ceremonia realizada en el Callao. El vagón 4000 registró 13 fallas: cables del sistema eléctrico y de comunicación cortados y robados; desaparición de cuatro ventanas y ambos espejos de la cabina; entre otros.

A pesar de las numerosas fallas halladas en todas las unidades, la empresa que realizó la revisión técnica consideró estos fallos como "ajustes menores".

Ministerio de Transporte y Comunicaciones se pronuncia

Tras la revelación del informe técnico, el jefe de gabinete de asesores del MTC confirmó que "existen brechas técnicas significativas", por lo que la cartera enviará cartas a la Contraloría, Fiscalía y Congreso para que puedan realizar las investigaciones del caso.

"No solo se han comprometido recursos técnicos para traer los trenes, sino también para la elaboración del informe técnico", expresó Alberto Rojas, confirmando que denunciará a los responsables de forma penal en caso tengan

