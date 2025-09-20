Marcha de la Generación Z: PNP reprime y golpea a mujeres en la av. Abancay a metros del Congreso

Usuarios denuncian que PNP agrede a mujeres en la manifestación. Foto: Sebastian Blanco

Durante la marcha de la Generación Z, usuarios denunciaron que mujeres fueron golpeadas por agentes de la Policía Nacional en la avenida Abancay, a escasos metros del Congreso. Las agresiones fueron captadas en vivo a través de TikTok, y generó la indignación de la ciudadanía.

"No golpeen, no golpeen señores, ¿por qué golpean? ¿hay necesidad de golpear? Hay que entender (¡No quieren entender!)", dijo el manifestante que luego aseguró que la PNP había golpeado a mujeres que pasaban caminando sin ser parte de la marcha.

Noticia en desarrollo...