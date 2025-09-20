Marcha de la Generación Z: PNP reprime y golpea a mujeres en la av. Abancay a metros del Congreso
En la movilización de la Generación Z, mujeres resultaron agredidas por la Policía Nacional en la avenida Abancay, a pocos metros del Congreso. Usuarios en redes sociales denunciaron el uso desmedido de la fuerza y lo calificaron como un acto de represión contra los manifestantes.
- Policía se enfrenta a manifestantes de la marcha contra Boluarte y Congreso entre Jirón de la Unión y Ocoña
- Marcha contra Boluarte y Congreso: manifestante herido en la cabeza y brazos es auxiliado por brigadistas
Durante la marcha de la Generación Z, usuarios denunciaron que mujeres fueron golpeadas por agentes de la Policía Nacional en la avenida Abancay, a escasos metros del Congreso. Las agresiones fueron captadas en vivo a través de TikTok, y generó la indignación de la ciudadanía.
"No golpeen, no golpeen señores, ¿por qué golpean? ¿hay necesidad de golpear? Hay que entender (¡No quieren entender!)", dijo el manifestante que luego aseguró que la PNP había golpeado a mujeres que pasaban caminando sin ser parte de la marcha.
Noticia en desarrollo...