Juan José Santiváñez reconoce haber sido abogado de "El Diablo", pero asegura que no ha 'defendido delincuentes'

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha asegurado en reiteradas ocasiones que está comprometido con la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, antes de asumir el cargo, Santiváñez fue el abogado defensor de dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) condenados por integrar una organización criminal vinculada a la temida banda "Los Pulpos" en Trujillo, según un informe de Cuarto Poder.

El escándalo estalló cuando se confirmó que Santiváñez representó legalmente a los suboficiales Miguel Marcelo Salirrosas, alias "Diablo", y Eber Juárez Moya, ambos sentenciados a 22 años y 7 meses de prisión por colaborar con una red criminal dedicada a la extorsión y el sicariato.

"Nunca he defendido a un policía vinculado a organizaciones criminales", declaró Santiváñez en conferencia de prensa. Sin embargo, los documentos oficiales del Tribunal Constitucional indican lo contrario. En noviembre de 2023, el hoy titular del Mininter presentó habeas corpus a favor de estos exagentes, buscando revertir sus condenas.

Los antecedentes de estos suboficiales son contundentes. La madrugada del 18 de agosto de 2016, un megaoperativo que involucró a 350 agentes de la PNP y 40 fiscales logró la captura de 22 integrantes de "Los Pulpos". Entre los detenidos estaban Salirrosas y Juárez Moya, quienes mantenían estrechos vínculos con sicarios y extorsionadores de la región.

Santiváñez no solo asumió su defensa, sino que los llevó hasta la máxima instancia judicial del país, logrando que el Tribunal Constitucional ordenara una revisión de la sentencia contra Juárez Moya. En el caso de Salirrosas, el recurso fue declarado infundado. A pesar de ello, el hoy ministro nunca ha querido hablar sobre su rol como defensor de estos condenados.

Juan José Santiváñez reconoce haber sido abogado de "El Diablo"

En una entrevista con Panorama, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, admitió haber ejercido como abogado defensor de los suboficiales Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, y Eber Juárez Moya, alias “Juárez”, quienes fueron condenados por su participación en la organización criminal “K&K”, vinculada a “Los Pulpos” en Trujillo. Según explicó, su defensa se basó en un informe legal elaborado por el jurista Manuel Cancio Meliá, el cual argumentaba que las sentencias contra ambos agentes vulneraban el debido proceso al carecer de pruebas suficientes para su condena.

"No me ratifico de lo que dije en la conferencia porque yo no defiendo a policías que considere culpables de pertenecer a una organización criminal. Yo nunca he defendido a delincuentes. Para defender a estas personas en el Tribunal Constitucional es porque estos señores están injustamente en la cárcel", expresó en la entrevista.

Santiváñez también intentó justificar su postura asegurando que no defiende a policías que considere culpables de pertenecer a redes criminales. “No me ratifico en lo dicho en la conferencia”, afirmando que solo asumió la defensa de Salirrosas y Juárez Moya ante el Tribunal Constitucional porque, a su criterio, ambos fueron encarcelados de manera injusta.