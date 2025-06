Juez Richard Concepción Carhuancho: “Hay una campaña de demolición en mi contra”

En una entrevista exclusiva para La República, el juez Richard Concepción Carhuancho alertó que hay grupos que “intentan desprestigiarlo” y brindó detalles sobre los procedimientos disciplinarios en su contra por un presunto adelanto de opinión y la supuesta demora en resolver el caso Tarjeteros.

¿Cómo va el trabajo en el Juzgado Penal Nacional?

El trabajo en la Corte Suprema Nacional de Justicia, que ve casos de corrupción de funcionarios, de crimen organizado, es un trabajo árduo. La mayoría de los juzgados de investigación preparatoria, especialmente el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del doctor Chávez Tamaríz y el mío, que es el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, son los que tienen una sobrecarga laboral. Porque no solamente ingresan nuevos casos, sino que venimos con los casos antiguos que son altamente complejos.

Por ejemplo, el doctor Chávez tiene el caso Cuellos Blancos, tiene casos de Línea Amarilla y también el caso de Arbitraje. Por mi parte, no solamente tengo en mi Juzgado casos de corrupción de funcionarios de diversa gama, delitos contra la administración pública, sino también delitos vinculados al crimen organizado, como tráfico ilícito de drogas.

Y en medio de todo este arduo trabajo, ahora tiene que atender además denuncias que se presentan contra usted. Por ejemplo, se habla ahora último de un audio donde usted adelanta opinión durante una conferencia en un instituto.

En agosto del 2024 dicté una charla académica para una entidad privada. Y en esa charla académica, que era de modo virtual, se proyectaron algunas diapositivas. Por error mío se colocó una imagen de una publicación de La República respecto a varias personas que estaban investigadas. Pues bien, ¿qué ha pasado? A partir de esta imagen, de esta publicación periodística que yo coloqué en la diapositiva, se sostuvo que yo habría adelantado opinión, incluso, plantearon una recusación en mi contra.

Sobre eso, aclaro que cuando yo dicté esa charla, abordé el tema en términos genéricos sin hacer ninguna mención a ningún caso en particular. En la dispositiva tampoco se puso ningún comentario. Es por eso que cuando me plantean la recusación, yo la rechazo y señalo que por error puse la diapositiva, pero que eso no afectaba mi imparcialidad.

¿Cuándo usted se da cuenta que había cometido el error?

El mismo día que dicté al final de la clase.

En ese mismo momento usted pide que se retire

Sí, yo le pedí. Y, ojo, hay que contextualizar, no fue en medio de un caso ni nada por el estilo. Fue en el contexto de una clase académica en materia jurídica y cuando yo advierto el error, pedí al representante de esta entidad privada que lo retirase. Digamos, eso no fue como lo están presentando. Que al recibir usted la denuncia es que pide recién que se haga la corrección

No, no, fue el mismo día que dicté, cuando advertí el error, yo mismo le pedí a la entidad privada que lo retirase.

Esto fue materia de una recusación en mi contra. Yo la rechacé y fui al Tribunal Superior, entidad que resolvió el tema y declaró infundada la recusación. Y anotó dos cosas. Lo primero, que esa imagen por sí sola no constituye un adelanto de opinión y que debí ser más cauto en la presentación del material de las diapositivas.

¿Y en qué momento aparece este audio?

Bien, un programa periodístico del 20 de febrero del 2025 propala un audio donde supuestamente yo le digo al representante de esta entidad privada que no le diga nada a la prensa porque esto iba a afectar mi honor, mi reputación. Incluso salen unos mensajes de Whatsapp.

Todo eso es completamente falso. Es completamente falso. Es apócrifo. Y lo reafirmo: es trucho, es bamba. ¿Y en qué me baso? El mismo representante de la institución negó que se haya comunicado conmigo sobre ese tema y señaló que se trataba de inteligencia artificial.

¿Y esta supuesta conversación habría sucedido cuando ya usted estaba recusado?

Claro, es posterior. La recusación fue resuelta el 3 de diciembre del 2024 y el audio fue propalado el 20 de febrero del 2025.

Pero el audio no ha sido utilizado entonces para recusarlo de nuevo

No, no lo han presentado. Eso sería inaudito. Pero yo sí he pedido el procedimiento interno porque yo no me corro. He pedido que se me haga la pericia de voz y que se llame a declarar al representante de esta entidad privada.

¿Cuando hablamos de procedimiento interno se refiere a una investigación de la Autoridad Nacional de Control?

Sí, un procedimiento interno.

Y, bueno, usted es caserito de la ANC. Tiene otras investigaciones también

Yo solamente tengo los permisos para hablar sobre el presunto adelanto de opinión, el audio falso y por una presunta demora en resolver una prisión preventiva en el caso Tarjeteros por 60 días.

¿Qué tiene para decir sobre el caso Tarjeteros?

Se trataba de un caso complejo con 18 investigados y 20 hechos. El plazo razonable en casos complejos no es de 48 horas. En casos complejos, se aplica el “plazo razonable”. Este caso se extendió mucho, pero esas demoras tuvieron razones objetivas.

Entonces no hay una predisposición a mantenerse detenido indefinidamente

Para nada. No hay una predisposición. Es decir, no crea que nosotros vamos a quedar con los brazos cruzados y decir que demora todo el tiempo del mundo. Sino que tratamos también de mejorar los tiempos porque entendemos que todo justiciable busca que se defina su situación jurídica en un tiempo pronto. Eso sí, también creemos que es un trabajo perfectible, que podemos mejorar en los tiempos.

¿Y esa investigación cómo va? Porque ya tienen algunos meses también

Bien. Estoy haciendo mis descargos. Yo siempre me voy a someter a todos los procedimientos disciplinarios, pero que se informe la verdad de las cosas y también se entienda la problemática de la Corte Superior Nacional.

¿Qué piensas de todos estas denuncias? Da la impresión de que lo quieren sacar del juzgado de la Corte de Pena Nacional

Yo soy tolerante a las críticas porque estamos en una sociedad democrática, pero creo que de un tiempo a esta parte hay una campaña de demolición. Ya no se me critica, sino que se me intenta ridiculizar. Se intenta denigrarme, se me insulta e incluso se ponen pruebas falsas. Yo creo que eso es una suerte de campaña de demolición que solo busca desprestigiarme.

¿Y usted ha identificado quién podría estar detrás de esta campaña?

Yo no quisiera personalizar, pero creo que es sumamente evidente. Por ejemplo, quien le habla el día que me intercepta este programa, me intercepta cuando yo me iba de mi domicilio a comprar pan. Se me hizo un seguimiento, un reglaje para ubicar dónde es mi domicilio, por dónde, cuáles son mis movimientos y de esa manera se me interceptó de manera inopinada y como estaba con un short se pretendió ridiculizarme.

¿Por qué no respondí? Simple. Porque se me abordó de esa manera, inopinada, porque yo en ese momento no tenía los permisos correspondientes para dar un descargo.

¿Diría usted que se aferra al juzgado? ¿No quisiera mejor retirarse después de todos estos problemas?

Yo vine en octubre del año 2014 muy entusiasmado para trabajar como operador de justicia. Yo no me aferro a ningún cargo. Simplemente voy a estar dispuesto y voy a aceptar lo que digan los superiores, pero creo que las cosas deben darse de las formas correctas. No con mentiras. No con campañas de demolición.