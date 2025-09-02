“Tu vida está en riesgo”: Carlincatura expone las presiones a testigo del caso que involucra a las altas esferas del poder

Carlincatura de hoy, martes 2 de septiembre, sobre las presiones en investigaciones fiscales a testigos.

La Carlincatura de hoy, martes 2 de septiembre del 2025, expone las presiones a un testigo protegido en un caso de presuntos actos de corrupción que involucra a las altas esferas del poder en el Perú. La caricatura retrata los diálogos de las personas responsables de custodiar a una testigo importante, mientras que una alta autoridad los celebra. "Tu vida está en riesgo", "te aconsejo no declarar".

