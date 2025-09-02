“Tu vida está en riesgo”: Carlincatura expone las presiones a testigo del caso que involucra a las altas esferas del poder
La caricatura de hoy retrata las diálogos de los custodios de un testigo protegido en un caso de presunta corrupción, mientras que una alta autoridad lo celebra.
La Carlincatura de hoy, martes 2 de septiembre del 2025, expone las presiones a un testigo protegido en un caso de presuntos actos de corrupción que involucra a las altas esferas del poder en el Perú. La caricatura retrata los diálogos de las personas responsables de custodiar a una testigo importante, mientras que una alta autoridad los celebra. "Tu vida está en riesgo", "te aconsejo no declarar".
Caricatura política de Carlincatura del 2 de setiembre de 2025