Julio Demartini, exministro de Desarrollo e Inclusión Social, reapareció durante la audiencia del Poder Judicial que evalúa el impedimento de salida del país por 8 meses en su contra en el marco de las investigaciones del caso Qali Warma. En ese sentido, el exrepresentante de la cartera del Midis, culpó a los medios de comunicación por la investigación abierta en su contra, señalando que no piensa dejar el país.

Es preciso resaltar que Demartini viene siendo investigado por la Fiscalía por el presunto delito de negociación incompatible.

"Estamos acá hoy día discutiendo un hecho que se ha suscitado a partir de noticias de los medios de comunicación, de especulaciones y la realidad es una, yo he estado, estoy y estaré acá en el país frente a cualquier investigación que se haya abierto porque es mi profundo y principal interés en que esto se resuelva", señaló.

Además, Demartini señaló que las investigaciones carecen de desconocimientos de los procedimientos de adquisición de los programas autónomos a los ministerios. "Estas investigaciones están partiendo de dichos y se están conformando a partir de un desconocimiento absoluto de lo que es estos procedimientos especialísimos que tiene el estado dentro de un programa que tiene autonomía propia", comentó.

El exministro agregó a su defensa que los integrantes del Gabinete Ministerial no intervienen en las compras de programas como Qali Warma. Añadió que primero se debe entender los niveles de responsabilidad dentro del proceso de adquisición de alimentos del programa y que "una noticia" no se convertirá en una realidad en la que él no está involucrado.

"Cualquier ministro de Estado no interviene ni directa ni indirectamente. Por eso entender este proceso especialísimo de compras que tiene el programa Qali Warma es una primera tarea que deberíamos tener todos los que queremos entender cuáles son los niveles de responsabilidad (...) A partir de una noticia se genera una bola que luego se quiere convertir en una realidad y eso no ha sucedido, y eso no sucederá porque yo soy el primer interesado en que esto se esclarezca", dijo.

¿Por qué se investiga a Julio Demartini?

Julio Demartini enfrenta una investigación en su contra por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento y retardo de actos funcionales, así como el de negociación incompatible. Esto se da en el marco del caso Qali Warma, programa de alimentación escolar del Estado, cuyos alimentos llevaron a la intoxicación de miles de niños en todo el país.

Se presume que las empresas encargadas de la elaboración de los productos del programa no pasaron por las pruebas de calidad, entre ellas Frigoinca S.A.C., cuyas conservas estaban adulteradas, conteniendo carne de caballo no apta para el consumo humano, a las cuales no se les realizó las evaluaciones correspondientes debido a que sus representantes habrían pagado sobornos para evadir los controles sanitarios.

En el camino se reveló que allegados al exministro fueron contratados en la entidad, lo que generó señalamientos por posibles conflictos de intereses. Aunque el Ministerio señaló que las contrataciones eran legales, las reuniones que presuntamente habría mantenido Demartini con las personas contratadas generaron cuestionamientos.

Tras esto, Julio Demartini renunció a su cargo el pasado enero, pero luego fue contrato como asesor del Programa Copesco del Ministerio de Turismo.