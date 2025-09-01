La República se une a la campaña por la libertad de prensa en Gaza

Campaña global, liderada por Reporteros Sin Fronteras, en busca de justicia para el periodismo en Gaza.

Campaña global, liderada por Reporteros Sin Fronteras, en busca de justicia para el periodismo en Gaza.

El diario La República, en su edición impresa y web, se unió a más de 250 medios de comunicación de unos 70 países a una

movilización mediática, este 1 de septiembre, convocada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el movimiento ciudadano

mundial Avaaz, para denunciar el asesinato de periodistas en la Franja de Gaza y el silencio informático que el Ejército de Israel busca imponer en la zona.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

“Ambas organizaciones y los medios que secundan su llamamiento denuncian los crímenes perpetrados por el ejército israelí contra los reporteros palestinos con total impunidad, piden su protección y evacuación urgente y exigen un acceso independiente de la prensa internacional al enclave palestino”, dice el pronunciamiento conjunto de los medios periodísticos participantes.

Según los datos de RSF, “más de 210 periodistas han sido asesinados por el ejército israelí en la Franja de Gaza en casi 23 meses de operaciones militares de Israel en el enclave palestino. Entre ellos, al menos 56 han sido blanco deliberado del ejército israelí por ser periodistas o han fallecido en el ejercicio de su trabajo.

Más de 210 periodistas asesinados en Gaza: RSF y Avaaz llaman a los medios de todo el mundo a una movilización mediática a gran escala el 1 de septiembre