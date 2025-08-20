HOYSuscripcion LR Focus

Carlincatura retrata la 'magia' detrás de la desaparición de expedientes disciplinarios de jueces y fiscales

La Carlincatura de hoy expone a los de 1.200 documentos vinculados a procesos disciplinarios se esfumaron del sistema y que ahora es investigado como posible sabotaje informático.

Carlincatura retrata la pérdida de expedientes judiciales. Foto: composición LR
Carlincatura retrata la pérdida de expedientes judiciales. Foto: composición LR

La Carlincatura de hoy 20 de agosto, expone el escándalo generado por la desaparición de expedientes disciplinarios de jueces y fiscales. Con una imagen de magos en pleno acto de ilusionismo, se refleja la sospecha ciudadana frente a un caso en el que más de 1.200 documentos se desvanecieron del sistema de gestión digital, y deja en entredicho la transparencia y el resguardo de información clave para la justicia.

Caricatura política de Carlincatura del 20 de agosto de 2025.

Caricatura política de Carlincatura del 20 de agosto de 2025.

