Carlincatura retrata la 'magia' detrás de la desaparición de expedientes disciplinarios de jueces y fiscales

La Carlincatura de hoy 20 de agosto, expone el escándalo generado por la desaparición de expedientes disciplinarios de jueces y fiscales. Con una imagen de magos en pleno acto de ilusionismo, se refleja la sospecha ciudadana frente a un caso en el que más de 1.200 documentos se desvanecieron del sistema de gestión digital, y deja en entredicho la transparencia y el resguardo de información clave para la justicia.

