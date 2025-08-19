Rosa María Palacios sobre fallo del TC: "Obviamente será a favor de que no se investigue a Dina Boluarte"

Rosa María Palacios en 'Sin guion', comentó acerca de las declaraciones brindadas anoche por la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), quien señaló que ya se había tomado una decisión respecto a la demanda competencial que se interpuso para que la presidenta Dina Boluarte no sea investigada mientras esté ejerciendo el cargo y dijo que está claro que el TC fallará a su favor.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Por si acaso, ayer salió en RPP, la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Ruth Pacheco, a decir que ya habían llegado a una decisión en el caso de la demanda competencial por el cual se quiere discutir si un presidente puede ser investigado o no durante el ejercicio de su cargo. Todavía no tenemos la resolución pero ella han dicho que han resuelto. Obviamente, la resolución será a favor de que no se investigue a Dina Boluarte, sino, ¿para qué lo anuncian?", sostuvo.

Asimismo, Palacios cuestionó la postura del Congreso frente a la demanda competencial vinculada a la presidenta Dina Boluarte, al advertir una clara contradicción entre la forma en que se trató a mandatarios anteriores y la actual intención de impedir cualquier investigación.

"Lo que llama la atención es que durante los últimos 4 o 5 años, los dos Congresos no han parado de decir que los presidentes deben ser investigados durante su mandato, con Vizcarra, con Sagasti, con Castillo. A Zoraida Avalos este Congreso la inhabilitó por abrir investigación, la inhabilitaron. Patricia Benavides presentó la denuncia al Congreso y la condecoraron. ¿Y ahora? El TC sacará una resolución en el que ni siquiera se puede investigar", comentó.