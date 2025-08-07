HOY

Registrate en nuestro boletin

Política

Juliana Oxenford rechaza acusaciones de Gustavo Petro: "Todo es mentira. Nadie le está robando nada"

La periodista aseguró que Petro busca mejorar su imagen en Colombia anunciando que no dejará que "le roben su territorio".

Juliana Oxenford rechaza acusaciones de Gustavo Petro. Foto: La República
Juliana Oxenford rechaza acusaciones de Gustavo Petro. Foto: La República

La periodista Juliana Oxenford rechazó las acusaciones de Gustavo Petro respecto a la Isla Santa Rosa (Loreto). Al respecto, indicó que lo dicho por el presidente colombiano es "mentira" y que "nadie le está robando nada". Asimismo, explicó que su discurso busca mejorar su imagen en el interior del país que lidera.

"Petro ha entrado en una especie de delirio de persecución y se ha atrevido a decir que somos unos hampones. Que el Gobierno peruano le está robando su territorio, que estamos violentando su soberanía y no hay nada de eso. Todo es mentira. Es una especie de fantasma que habita en su cabeza y que obviamente él está usando para mejorar su baja popularidad", mencionó.

PUEDES VER: Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

lr.pe

De acuerdo con Oxenford, Petro usa dicho discurso justo en el año de independencia de Colombia. "Él dice que no dejará que los peruanos le roben su tierra. Nadie le está robando nada Hay convenios suscritos. Hay tratados", precisó.

"Dina Boluarte debería regresar"

En otro momento, Juliana cuestionó que la jefa de Estado continúe fuera del país, pese a la tensión fronteriza. "El resto está en Japón e Indonesia con la presidenta. La señora debería tomarse un avión y regresar en vez de estar haciendo turismo por el Oriente. Al menos Cancillería ha respondido tajantemente a las afirmaciones de Gustavo Petro. Él ni siquiera lo hizo de forma formal, lo hizo por su cuenta de X", agregó.

PUEDES VER: Relevan al jefe de la Agencia de Compras de las FF.AA. en pleno proceso de adquisición de flota de 24 cazas

lr.pe

Santa Rosa le pertenece al Perú: especialistas coinciden en que Gustavo Petro usa conflicto para desviar atención

El presidente de ColombiaGustavo Petro, acusó al Perú de, presuntamente, apropiarse de parte de su territorio en la Amazonía de su país y de violar el Protocolo de Río de Janeiro, que fija las fronteras binacionales seguidas al Río Amazonas. Las acusaciones del mandatario colombiano se basan en la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en julio de este año.

Sin embargo, especialistas entrevistados por La República advirtieron que la denuncia de Petro es usada para desviar la atención de la ciudadanía colombiana por la crisis política que afronta en su país en medio de conflictos con la oposición y renuncias en su gabinete ministerial. Asimismo, aseguraron que Santa Rosa le pertenece al Perú tras alegar los tratados internacionales entre ambos países como Salomón Lozano (1922) y el Protocolo de Río de Janeiro (1934).

"(Santa Rosa) No (le pertenece a Colombia), es absolutamente falso. No sé por qué él (Gustavo Petro) insiste o está tratando a dar a relucir que el territorio de la isla, donde el Perú, en uso de su soberanía, acaba de crear un distrito (Santa Rosa), dice que eso es territorio colombiano, eso es absolutamente falso. (...) Se dejó bien claro y sentado que el territorio de la isla de Santa Rosa le pertenece al Perú", aseveró el el abogado constitucionalista e Internacionalista Reynaldo López

