Política

Alcaldesa de Barranco gastó S/11 mil del Estado en viaje a Punta Cana con presunta invitación falsa, advierte la Contraloría

Un informe de la Contraloría advierte de la presunta falta y recomienda investigar a la burgomaestre por el presunto delito de peculado. Se trata de un viaje realizado del 5 al 11 de marzo del 2024.

Alcaldesa de Barranco gastó S/11 mil del Estado en viaje a Punta Cana. Foto: composición LR
Alcaldesa de Barranco gastó S/11 mil del Estado en viaje a Punta Cana. Foto: composición LR

Un informe de la Contraloría recomienda investigar a la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, por presunto peculado y falsificación de documentos. ¿La razón? Habría utilizado un documento presuntamente falsificado para justificar su viaje a Punta Cana (República Dominicana) entre el 5 y el 11 de marzo de 2024, y así obtener viáticos por un monto de S/ 11,407.90. Panorama solicitó el descargo de la alcaldesa, sin embargo, no obtuvo respuesta: trabajadores del área de comunicación indicaron que estaba cubriendo otras actividades.

Según el informe de control, Vargas presentó una invitación supuestamente emitida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la organización ONWARD, para participar en el “Curso de Capacitación y Reunión Anual 2024 de la Asamblea de Gobernadores”. Sin embargo, el presidente de ONWARD, Félix González-Polar, negó haber organizado el evento o emitido dicha invitación.

Por ello, la Contraloría concluyó que la carta utilizada habría sido falsificada y sin respaldo institucional, lo que permitió la movilización indebida de fondos públicos. Además, la rendición de gastos se realizó nueve meses después del viaje, con comprobantes emitidos en Lima y sin evidencias rigurosas de las actividades realizadas.

Los registros del BID, además, indicaron que la alcaldesa no asistió en representación de Barranco, sino de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y en las fotografías oficiales solo aparece junto a miembros del partido Renovación Popular, sin participación en paneles o foros.

Cronología del caso

El 21 de febrero de 2024, Vargas Gómez recibió un oficio presuntamente firmado por el presidente de la ONG Onward Internacional, en el que se le otorgaba una beca completa para participar en un evento en Punta Cana, República Dominicana, del 4 al 10 de marzo. El beneficio cubría la inscripción al curso, la participación en foros y mesas de trabajo, así como los boletos aéreos de ida y vuelta. En el mismo documento, se le ofrecía un paquete adicional de alojamiento y alimentación valorizado en 1,500 dólares. Se excluía gastos de hospedaje y viáticos.

Con este documento, Vargas Gómez solicitó licencia al Concejo Municipal para viajar del 5 al 11 de marzo, formalizando su pedido a través de un correo enviado el 27 de febrero con copia a los regidores y al gerente municipal. El 1 de marzo, la Municipalidad de Barranco emitió la Resolución de Alcaldía N° 055-2024, autorizando un gasto de 3,010 dólares por concepto de viáticos.

En marzo, la regidora Fiorella Muñoz Ceballos remitió una carta a Félix González Polar solicitando información sobre la supuesta beca y el programa de capacitación, así como copias de certificados, pasajes aéreos, facturas de servicios y fichas de inscripción.

González desconoció cualquier tipo de beca: “Nuestra organización no remitió invitaciones, certificaciones, ni otorgó becas para participar en la reunión anual de gobernadores del BID a ninguna institución ni individuo”. Asimismo, precisó que si bien el acceso al evento del BID es abierto, está dirigido a gobernadores y representantes de alto nivel, no a alcaldes distritales.

