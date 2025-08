Gustavo Gorriti arremete contra Muñante tras citación al Congreso: "Los bribones intentan cambiar por completo la historia"

Gustavo Gorriti brindó una entrevista a Rosa María Palacios en 'Sin guion' y no dudó en cuestionar al congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, tras citarlo a la Comisión Investigadora de Actos Vinculados que él preside. El periodista señala que esto es un intento por cambiar la narrativa de los hechos ante la gente, tal y como ocurrió en Guatemala.

"Llevo 40 y tantos años dedicados al periodismo, al periodismo de investigación. Fundamentalmente, he enfrentado a mucha gente. No lo he buscado, pero ha estado dentro de lo que inevitablemente trajo el ejercicio del periodismo de investigación. He enfrentado a mucha gente muy poderosa y algunos de ellos con mucha capacidad de hacer daño. Algunos han intentado hacerlo", señaló.

"Jamás me he arrodillado ante ninguno de ellos y no quiero sonar innecesariamente expectativo, pero al lado de la gente que he enfrentado, digamos que Muñante no provoca una emoción que siquiera llegue a un pestañeo. De tal manera que tenerle miedo a Muñante no llega siquiera a ser ridículo. Ni siquiera ser ridículo.

Pero lo fundamental acá es enfrentar decididamente –y eso creo que tenemos que hacerlo con más intensidad y más frecuencia– la contra narrativa desinformadora de los bribones que intentan cambiar por completo la historia como la que hicieron en Guatemala, por ejemplo, los bribones aparezcan como víctimas, y aquellos que investigaron los casos, aquellos que los llevaron a la justicia, sean perseguidos como malhechores. Y, por ridículo que parezca, lo consiguieron hacer en Guatemala, lo consiguieron hacer, por lo menos en términos efectivos", agregó.