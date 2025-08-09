Congreso juega a favor de Montesinos: Carlincatura muestra cómo la Ley 32181 favorece a exasesor de Fujimori
La polémica ley aprobada por bancadas del Congreso beneficiaría al hoy preso Vladimiro Montesinos. Carlincatura muestra a fujimoristas pidiendo su libertad.
El caricaturista Carlos Carlín satiriza a través de un nuevo dibujo cómo en la protesta registrada a las afueras del Inpe pidiendo la libertad de Vladimiro Montesinos, se habría registrado la presencia de conocidas figuras políticas pertenecientes al partido de Fuerza Popular. Con pancartas de "Dr. Vladimiro Montesinos Libertad" y "Liberen al Kraken", se estaría pidiendo que al caso del corrupto se aplique la ley 32181.
Con esta nueva sátira, Carlín buscaría mostrar los verdaderos intereses del fujimorismo detrás de la aprobación de la polémica ley 32181.