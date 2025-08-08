¿Mala jugada?: Carlincatura ironiza sobre como una citación a Comisión del Congreso expuso investigaciones

En la Carlincatura de hoy, 8 de agosto, Carlos Tovar ironiza sobre la situación que se vivió el pasado 4 de agosto en la Comisión del Congreso, que investiga los acuerdos de colaboración eficaz en el caso Odebrecht, tras invitar a uno de los fiscales que integran el equipo especial Lava Jato. Durante las preguntas del presidente de la comisión, el fiscal expuso que el partido político, al que pertenece dicho parlamentario, también era investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita luego de recibir de manos de la empresa brasileña una millonaria suma de dinero.

Carlincatura de hoy, viernes 8 de agosto.