Juliana Oxenford sobre el costo del viaje de Dina Boluarte a Japón e Indonesia: "Viaja como cancha"

Juliana Oxenford, en una nueva edición de Arde Troya, se refirió a los viajes que realizará Dina Boluarte a Japón e Indonesia del 5 al 12 de agosto y que tendrá un costo de casi medio millón de soles, según reportó La República. En ese sentido, Oxenford criticó el precio del traslado, así como a las personas que acompañarán a la mandataria en su visita internacional a otros países.

"Viaja como cancha. Viaja como cancha. ¿Y cuánto nos sale? Eso es lo importante. ¿Cuánto nos va a salir el viajecito, el último viajecito de la presidente de la República? Porque no viaja sola, viaja siempre muy bien acompañada. Y acá los ministros, hay ministros que no se van a quedar, o sea, tantos chongos se tienen que comprar por la señora presidenta de la República, formando parte de un Gobierno cuya máxima representante tiene dos miserables puntos de aprobación. Mínimo, llévame a Japón, yo también quiero ir a Indonesia. Tan bonito, no conozco", exclamó.

Por otro lado, la periodista también fue incisiva con la manera en la que la presidenta Boluarte dirigirá el Perú durante su viaje a Japón e Indonesia. En ese contexto, señaló que la jefa de Estado gobernará el país de manera virtual y calificó al Gobierno como "la gran estafa".

"Dicen que va a seguir gobernando virtualmente, que la señora Dina Boluarte cuenta con los dispositivos electrónicos y con la tecnología suficiente como para poder seguir dirigiendo el país pese a la no presencialidad. Yo esto nunca lo había visto. Yo no sé si alguien que tenga más tiempo en el periodismo que yo, que de hecho son muchos, había en algún momento enfrentado una situación de esta naturaleza donde desde el Congreso de la República se arma, se prepara, se cocina una norma para eh permitir que la presidente de la República se pueda ir cuántas veces le dé la gana", enfatizó.

"Imagínense ustedes mañana otro terremoto con la alerta de tsunami en Perú y ¿quién se va a encargar de dar todas las iniciativas? ¿Ella desde allá, desde Indonesia? No pues, eso no es así. En el avión, en el avión, la señora va a dormir. Es un vuelo larguísimo, interminable. Encima se va con todos los ministros, el jefe de seguridad, la amiga de las novelas turcas. ¿Te vas a poner ahí a chambear? No. Mentira, pues como todo en este gobierno, una gran mentira. La gran estafa, este gobierno tendría que terminar con ese título: La gran estafa", añadió.

Juliana Oxenford sobre Dina Boluarte: "Viaja gratis, no hace nada"

En otro momento, Oxenford criticó que a Dina Boluarte por los 11 viajes que ha realizado en lo que va desde que asumió su mandato, así como la gestión que realiza con los ministros en su Palacio de Gobierno.

"¿Cómo no va a bajar sonriente del avión? Si viaja gratis, nueva cara, no hace nada, se aumenta el sueldo, tiene su Dinacard, a los ministros lo censuran, los repone en Palacio, vente a trabajar conmigo, te doy la oficina de la vicepresidencia. Santiváñez, a ti nadie te saca, Morgan Quero que la gente te linche. Sigue diciendo, sigue diciendo que los muertos en mis protestas son ratas. No pasa", dijo.

"Todo está coordinado, todos somos amigos, todos somos pinkys. José Jerí es el nuevo presidente del Congreso. Una mesa conformada por Somos Perú, el fujimorismo, Perú Libre a través de Waldemar Cerrón y Acción Popular que votan siempre a favor de lo que quiere o deja de querer el gobierno a través de la señora Dina Boluarte con Ilich López. Este es el continuismo de lo que hemos tenido con Salhuana y antes con Soto. Y eso no va a cambiar porque esta mesa directiva se queda hasta el próximo año", agregó.