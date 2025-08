Juliana Oxenford critica a Renovación Popular por investigaciones en caso Odebrecht: "Sean más valientes, apechuguen"

En la reciente edición de 'Arde Troya', Juliana Oxenford criticó la actitud de los militantes de Renovación Popular —partido surgido del desaparecido Solidaridad Nacional— frente a los escándalos de corrupción relacionados con Odebrecht. Sostiene que, si estaban al tanto de esas irregularidades en la gestión de Castañeda Lossio, debieron marcar una verdadera distancia creando una organización distinta, en lugar de simplemente reciclar el proyecto político. Oxenford señaló que ahora intenten deslindar responsabilidades cuando en realidad no se alejaron de ese legado y les pide asumir con coherencia las consecuencias.

"Si tú sabías que Castañeda Lossio estaba inmerso en estos escándalos. Si tú sabías perfectamente que algo sucio estaba pasando en ese entonces en la comuna Limeña, con más razón te quedas con lo que aprendiste, lo que te parece que es correcto, digno de imitar, de que trascienda de Solidaridad Nacional y haces tu propia tienda política. Si acá en realidad crear un partido es como poner un kiosco en una avenida sin permiso municipal encima de todo, pero no le hicieron. Entonces, no marquen distancia, pues. O sea, sean más valientes, apechuguen", comentó.

La periodista también indicó que Renovación Popular no es un partido nuevo ni independiente, sino una continuación directa de Solidaridad Nacional, el partido que lideró Luis Castañeda Lossio. Según explica, el cambio fue solo superficial: modificaron el nombre y los colores, pero mantienen la misma estructura, integrantes e historial. Juliana Oxenford cuestionó que Rafael López Aliaga no haya formado una organización distinta desde cero, sino que simplemente recicló el mismo partido con una nueva apariencia, comparándolo con un simple cambio de nombre comercial sin alterar el fondo.

"Solidaridad Nacional era el partido político encabezado por el fallecido Luis Castañeda Lossio. Renovación popular es exactamente lo mismo, solamente le han cambiado el nombre, ahora son celestes y ya no amarillos, pero es lo mismo. No es que Rafael López Aliaga, que fue regidor de la municipalidad de Lima, haya decidido de manera independiente y autónoma crear su propio partido, tener su tienda política con los mismos ideales políticos, con un ideario similar, lo que fuere, no importa, pero con otro RUC, con otra razón social. Es como que mañana Fuerza Popular pase a llamarse popularidad nacional, pero es Fuerza Popular. Son los mismos integrantes, tienen la misma información, están inscritos en registros públicos con la misma data. Es lo mismo", precisó.

Renovación Popular es investigado por recibir dinero de Odebrecht

El pasado 4 de agosto, el fiscal José Domingo Pérez asistió a la Comisión Investigadora de Acuerdos de colaboración eficaz con Odebrecht, presidida por el congresista de la bancada Renovación Popular, Alejandro Muñante. Domingo Pérez dio inicio a su presentación enumerando las condenas conseguidas durante los procesos y los partidos políticos investigados por recibir aportes de la empresa brasileña Odebrecht, entre ellos Renovación Popular.

"Partidos políticos investigados: Fuerza Popular, Partido Aprista, Partido Nacionalista, Partido Popular Cristiano. Permítame decirlo, el siguiente partido: Renovación Popular, ex Solidaridad Nacional, (investigado) por haber recibido durante la campaña 2011 de mano de Jorge Barata 200 mil dólares, para la campaña municipal de 2014 recibieron de Odebrecht 500 mil dólares, de la empresa OAS 480 mil dólares, monto recibido por el partido Renovación Popular, para la campaña 2014 municipales 980 mil dólares, incorporada la persona jurídica Renovación Popular el 8 de setiembre de 2023, confirmada la resolución judicial que se incorpora como persona investigada el 18 de abril del año pasado por los delitos de lavado de activos agravados y asociación ilícita para delinquir", sostuvo.

Dichas palabras incomodaron a Muñante, quien también milita en la agrupación política lidera por Rafael López Aliaga, quien le increptó si tenía la misma información detallada de los otros partidos investigados. El fiscal respondió solicitando que se le permita concluir con su mensaje, para luego responder las otras interrogantes.

Tras esto, Renovación Popular publicó a través de sus redes sociales un comunicado donde señalaron que la creación del partido se dio en octubre de 2020 y no tuvo participación en las campañas mencionadas por José Domingo Pérez y que tampoco cuenta con vínculos con José Luna Gálvez y otros militantes del desaparecido grupo político Solidaridad Nacional. En la misma línea exigieron que Domingo Pérez deje de usar el nombre del partido de López Aliaga para desprestigiarlo.

"Renovación Popular inicia el 07 de octubre del año 202, partido político que no se encuentra vinculado a aportes de campaña ni de Odebrecht ni OAS, de los que vienen siendo investigados ex militantes de Solidaridad Nacional como José Luna Gálvez y otros (…) Exigimos al fiscal José Domingo Pérez que deje de utilizar su calidad de fiscal para desprestigiar irresponsablemente a Renovación Popular", se lee.