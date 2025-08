Alianza entre Primero la gente y el PTE a punto de romperse: denuncian que solicitud fue fraudulenta

La alianza electoral entre los partidos políticos Primero la Gente y Partido Frente de los Trabajadores (PTE) y Emprendedores está a punto de romperse luego de que la dirigencia nacional del PTE presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una solicitud para dar de baja el pedido de inscripción de dicha coalición. El PTE sostiene que esta fue tramitada de forma fraudulenta y sin acuerdo válido de su máxima instancia partidaria.

Según el oficio presentado este 4 de agosto, los principales dirigente del PTE, entre ellos su personero legal, José Antonio Boza, aseguraron que nunca se convocó ni realizó una sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional para aprobar la formación de la alianza política 'Frente de los Trabajadores y Emprendedores'. Por ese motivo, señalaron que el trámite ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE no cumple con los requisitos legales ni estatutarios.

Solicitud para denegar inscripción de alianza política entre Primero la Gente y el PTE.

Además, alertaron que se habría usado documentos falsificados o inválidos para simular el supuesto acuerdo interno. Advierten que "el Comité Ejecutivo Nacional no ha podido reunirse desde hace meses por falta de quórum", lo que hace imposible que dicha alianza haya sido aprobada conforme a las reglas internas del PTE.

El PTE exige que se archive el procedimiento de inscripción de la alianza y anuncia que se evaluarán posibles acciones civiles y penales contra los responsables por los perjuicios causados a su organización.

Alianza se podría romper por incumplir el estatutario del PTE

Los representantes del PTE señalaron que su Estatuto exige que las alianzas electorales sean aprobadas exclusivamente por el Comité Ejecutivo Nacional en sesión extraordinaria, con agenda expresa y con la participación de personeros y órganos internos clave. En este caso, aseguran que ninguna convocatoria válida fue realizada y que el punto nunca fue debatido formalmente.

Asimismo, se amparan en el artículo 52 del Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas, que establece que las alianzas deben contar con acuerdos internos aprobados por órganos competentes, cuyos integrantes deben estar inscritos en el ROP. Según el PTE, ese requisito no se cumplió, por lo que el trámite de inscripción carece de sustento legal.

El PTE enfatiza en que el intento de inscribir la alianza afecta la legitimidad del proceso electoral rumbo al 2026 y constituye una infracción a los principios de veracidad y legalidad. Por ello, solicitan que el JNE concluya el procedimiento y que rechace la solicitud de inscripción del Frente de los Trabajadores y Emprendedores.

Dirigentes aseguran que acuerdo de alianza nunca fue discutida ni convocada

José Boza, personero legal del PTE, indicó que la alianza fue inscrita sin contar con la aprobación legal ni estatutaria del Comité Ejecutivo Nacional, el único órgano facultado para tomar ese tipo de decisiones. Señaló que los dirigentes del partido no fueron informados sobre la conformación de una alianza con un partido de derecha encabezado por el señor del Castillo y que recién se enteraron del hecho a través de los medios de comunicación. Añadió que no pudieron presentar antes su rechazo formal porque el trámite se conoció un domingo, cuando el JNE no atiende, por lo que recién al día siguiente lograron presentar el documento de oposición.

"Es una alianza que no ha sido aprobada legal y estatutariamente por el Comité Ejecutivo Nacional, que es el órgano partidario a quien le corresponde aprobar este tipo de compromisos. Por eso, los firmantes nunca tuvieron conocimiento de que habría una alianza con un partido de derecha, capitaneado por el señor del Castillo. Nos enteramos por los medios de comunicación. Ayer, fue domingo y el JNE ya no atendía, por eso, recién hoy pudimos presentar el documento que obra en tus manos", comentó.

PUEDES VER: Congresista Darwin Espinoza inaugura avenida con su nombre en Áncash

A las declaraciones de Boza se unió la de José Ayala del Río, secretario nacional de Relaciones Internacionales del partido, explicó que la alianza carece de toda validez porque no se realizó la convocatoria estatutaria al máximo órgano de dirección política, por lo tanto, la alianza carece de validez.

"Estamos rebatiendo temas que nos parecen totalmente contundentes. Si los dirigentes no han sido convocados a un CEN, ese CEN no tiene validez, porque el CEN tiene un proceso de convocatoria para ser validado según el estatuto. Si ese proceso no se ha dado, no tiene validez el CEN. Si ese CEN no tiene validez, no tiene validez la alianza, por ende", señaló.

Ayala del Río añadió que lo ocurrido no fue un error administrativo, sino una medida política impulsada por “un sector del PT que inconsultamente ha tomado esta decisión”. "Es una medida política de un sector del PTE que inconsultamente ha tomado esta decisión y es una decisión que no puede involucrar al PTE porque no se han seguido las normas institucionales del PTE", dijo.