Cardenal Carlos Castillo cita canción sobre impunidad frente a Dina Boluarte: "Justicia no hay en la tierra"

El arzobispo de Lima, el cardenal Carlos Castillo, citó una canción que habla de la injusticia y la impunidad frente a la presidenta de la República, Dina Boluarte, durante la liturgia en celebración por el día del juez y la jueza en el Poder Judicial. Castillo mencionó, frente a una Boluarte que se mostró incómoda durante su discurso, que la música a la que hizo referencia retrata la desdicha de las personas frente a los temas relacionados con la justicia e hizo un llamado a que los integrantes del Poder Judicial responda "ese clamor".

"Hay una música antigua de nuestro pueblo que señala la desdicha de la persona por el tema de la justicia y nosotros tenemos que responder ese clamor: La vida es una falsía, el mundo es ancho y ajeno. Justicia no hay en la tierra, justicia solo en el cielo, donde no hay ricos ni pobres. Al hombre pido justicia, al cielo pido clemencia, el hombre me exige mucho dinero y el cielo también me dice, no tienes pecados sin cumples. Por las sendas del martirio mi alma queda con delirio, es la causa que me obliga a decirle adiós a este mundo tan lleno de falsedades y de injusticias sin nombre", declaró.

El cardenal también invitó a los asistentes a continuar con reformas que vuelvan a la institución más cercana a la ciudadanía. Además, citó una carta del Papa Francisco que hacía llamado a los jueces de mantenerse unidos con valentía y a no dejarse confundir por "recetas que sumieron a pueblos en desgracias".

"Hoy día, especialmente, estamos necesitados de seguir construyendo un Poder Judicial, un sistema judicial que esté al calor de las necesidades del pueblo con todas sus desdichas y dificultades. (...) He sabido que ustedes están haciendo una modificación, una reforma para hacer del Poder Judicial uno más cercano a la gente (...) Ustedes pueden hacer mucho y hay mucho por hacer magistrados, tengan valor, únanse, no se dejen confundir por las recetas que sumieron a pueblos en desgracias", precisó.

PUEDES VER: Florentino Pérez embarga 315 millones a Perú por disputa con el Metro de Lima

Dina Boluarte atacó, nuevamente, a la Corte IDH

Después de la liturgia, Dina Boluarte arremetió, nuevamente, contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la solicitud de esta para que el Gobierno no promulgue la ley de amnistía para policías y militares investigados en presuntos delitos de violación de los derechos humanos durante el conflicto armado interno en el país.

"La Corte IDH actúa como si el Perú siguiera siendo un virreinato, una colonia de algún país o de cualquier entidad internacional. Busca interferir en nuestra capacidad soberana de decidir sobre los asuntos que competen únicamente a nuestro país, a nuestro Estado, a nuestro Poder Legislativo, a nuestro Poder Judicial y desde acá quiero que sepan que esa pretensión no la vamos a permitir. Y seamos conscientes de la gravedad de este hecho, pues se intenta subvertir a las instituciones presionando para que jueces y juezas se enfrente al Poder Legislativo y al Ejecutivo, esto es inaceptable", dijo.

Momentos antes de que la mandataria se pronunciara, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, señaló su preocupación respecto a las declaraciones que representantes de altos cargos del Estado, como la misma Dina Boluarte y el presidente del Congreso, José Jerí, de retirar al Perú de la CIDH. Tello resaltó la activa participación del país como "promotor constante del derecho internacional", y enfatizó en que el pedido de la Corte IDH no debe ser interpretado como una "injerencia a la soberanía peruana".

"No debemos de entender como una injerencia a la soberanía peruana los mandatos de los tribunales de derechos humanos creados por tratados consensuadamente de los que el Perú es parte. Por ello, si nos resulta preocupante escuchar posiciones de las más altas autoridades de nuestro país respecto al retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual va en contra de una línea histórica que el Perú siempre asumió como promotor constante del derecho internacional, la seguridad colectiva y los derechos humanos en la región y en el mundo", comentó.