Jaime Chincha sobre calificativo de Dina Boluarte contra Bolivia: "Lo cierto es que la fregó"

Jaime Chincha, en una nueva edición de Del Hecho al Dicho, se refirió a las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte durante su mensaje a la Nación, en el que calificó a Bolivia como un "país fallido". En ese sentido, Chincha criticó a la mandataria por sus dichos y recalcó que ello no estaba dentro del discurso presidencial que brindo la jefa de Estado el 28 de julio en el Congreso.

"Y el texto no dice lo de Bolivia. ¿Dónde está Bolivia? Ella lo metió, se iluminó como si fuese la palabra misma, un eufemismo. No creo que la presidenta tienda a iluminarse. Lo cierto es que la fregó. La fregó. Sí, porque ha escrito el presidente de Bolivia, el señor Luis Arce, un extenso mensaje en su cuenta de Twitter, pero que en buena cuenta expresa su enérgico rechazo", comentó.

En tanto, el periodista también hizo mención de la alteración del discurso de la presidenta y lo calificó como "innecesario".

"Así que lo que dice la señora Boluarte no nos representa. Sin embargo, al ser la presidenta y diciendo esta barbaridad en un mensaje a la nación, es decir, innecesario. ¿Ve lo que provoca, señora Boluarte, por 'iluminarse'?", enfatizó.

Como se recuerda, Boluarte modificó su discurso para atacar a los congresistas que buscan una nueva constitución política en el Perú; sin embargo, también se refirió a otros países como Venezuela, Bolivia y Cuba para calificarlos como "fallidos". En consecuencia, las autoridades del país vecino, como el vicecanciller Elmer Catarina y el presidente Luis Arce, le respondieron a la mandataria.

Jaime Chincha sobre pifias a Dina Boluarte en desfile militar: "Esto no se puede maquillar"

En otro momento, el periodista se refirió a las pifias que recibió Dina Boluarte durante el Gran Desfile Militar en la avenida Brasil el último 29 de julio y mencionó que ello se debe a su tan baja aprobación de 2%.

"Esto no se puede maquillar, pues. Es la expresión de la gente frente a una presidenta que tiene 2% de aprobación y de eso no hay duda. Entonces, si ella sale en un carro, en una camioneta, una Jeep a techo descubierto, no espere flores. Matemática simple", comentó.

"Si el 2%, con un margen de error de 2%; es decir, es posible que sea de 0%, estadísticamente hablando. Si nadie me aprueba y me desaprueba un 97%, lo más probable es que me pifien. Hay altas probabilidades que me pifien. Entonces puede ser esto hasta una provocación", acotó.