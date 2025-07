Elecciones en la UNP: presentan acción de amparo por anulación de comicios e irían a instancias internacionales

El ganador de las anuladas elecciones para el cargo de rector en la Universidad Nacional de Piura (UNP), José Ordinola, informó que su agrupación Dignidad Universitaria, interpuso una acción de amparo en la Fiscalía Corporativa de Castilla, denunciando al comité electoral.

El economista sostuvo que con la medida buscan retrotraer el proceso electoral al momento en que se declararon los resultados. "Se ha atentado contra la libertad de elegir y ser elegido, un derecho que está en la Constitución. Exijo al Poder Judicial que me restablezcan en el cargo que se me ha sido arrebatado de forma descarada", enfatizó.

Asimismo, el catedrático advirtió que están dispuestos a llevar el proceso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, emitirían documentos hacia la Sunedu, el Ministerio de Educación y la Comisión de Educación del Congreso.

"Nos estamos enfrentando a una mafia enquistada en el poder", aseguró. Como se sabe, tras la anulación de las elecciones, la Asamblea Universitaria decidió reponer en el cargo de rector encargado a Enrique Cáceres. Este último fue el contendiente que pasó a segunda vuelta con José Ordinola.

Acto de anulación carecería de validez

José Ordinola sostuvo que la resolución del comité electoral carecería de validez ya que se apoyaría en argumentos no lógicos y no jurídicos, pues cuatro de los cinco miembros del órgano señalaron no haber respaldado el documento que anulaba las elecciones.

Por otro lado, enfatizó que durante la jornada electoral estuvieron comitivas de la Defensoría del Pueblo, la ONPE y del Ministerio Público, entidades que no advirtieron de ninguna irregularidad.

Denuncian actitudes sospechosas

Por su parte, el personero legal de Dignidad Universitaria, Alejandro Vásquez, señaló que identificaron actitudes sospechosas desde antes que el comité electoral diera los resultados.

"La noche del 9 (de julio) hubo un apagón por una falla interna. Al otro día, cuando se finalizó el conteo de votos no se pudo firmar el acta de los resultados, un trabajador administrativo del comité cerró las puertas del local y se tuvo que comunicar de manera oral (...) la madrugada del 16 de julio ya estaba la resolución que anula las elecciones en redes sociales y a nosotros no nos llegaba nada", aseveró.