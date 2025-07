A pocas semanas de alcanzar las 50 sesiones del juicio oral en su contra, el expresidente Pedro Castillo volvió a rechazar las acusaciones por el presunto delito de rebelión. Durante su intervención, aseguró que el Ministerio Público no ha logrado probar el alzamiento armado que exige el artículo 346 del Código Penal y citó informes de la propia Policía Nacional del Perú (PNP) que descartarían dicho elemento.

"Estamos próximos a la sesión número 50 y el Ministerio Público no ha podido probar lo que se me imputa: el delito de rebelión. No hay alzamiento armado, lo ha dicho la misma PNP", afirmó Castillo ante el tribunal.

Asimismo, el exmandatario insistió en que el proceso en su contra carece de sustento jurídico y responde, más bien, a motivaciones políticas. "Concluyo y sigo rechazando este juicio que no es legal, es político. Espero que la historia y la razón esté de nuestro lado", sostuvo.

Cabe recordar que Castillo afronta cargos por haber intentado disolver el Congreso el pasado 7 de diciembre de 2022, hecho que precipitó su detención y posterior vacancia presidencial. Ahora, se encuentra detenido en el penal de Barbadillo en el que cumple prisión preventiva mientras dura la investigación. También se encuentran investigados sus exministros, Aníbal Torres y Betssy Chávez, quien vino denunciando acoso y chantajes en su establecimiento penitenciario y lleva dos días en huelga de hambre.