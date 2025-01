Junta Nacional de Justicia vuelve a destituir a Patricia Benavides, pero absuelve a su hermana Enma

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) impuso una segunda destitución a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, sin embargo, absolvió a su hermana, la ex jueza superior de Lima, Enma Benavides al concluir el segundo procedimiento disciplinario iniciado contra ambas.

La Junta consideró que se ha comprobado su responsabilidad en faltas muy graves por el cese indebido del fiscal Luis Felipe Zapata Gonzáles. "El artículo séptimo, aprobado por mayoría, detalla que la remoción de Zapata Gonzáles careció de la debida motivación e incurrió en coacción laboral, violando principios fundamentales de la función pública, como la ética, la probidad y el respeto al debido proceso", informó la JNJ

La nota de prensa agrega que el procedimiento disciplinario ordinario, iniciado el 24 de enero de 2024, por el anterior Pleno de la Junta Nacional de Justicia, incluyó la recopilación de pruebas documentales, testimonios y análisis jurídicos que confirmaron la responsabilidad de la ex fiscal de la Nación". Si la JNJ no se pronunciaba este viernes, 23 de enero, el caso habría caducado y no se le habría podido imponer sanción alguna.

Se le absuelve de los principales cargos

Patricia Benavides

De otro lado, se absolvió a Patricia Benavides Vargas por su actuación como Fiscal de la Nación en la investigación sobre la remoción de la fiscal Aurora Fátima Castillo Fuerman, la tramitación del caso Sánchez Paredes y el cese del ex fiscal Víctor Manual Cubas Villanueva del cargo de secretario técnico de la Oficina Técnica de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal.

Además, se le absuelve por mayoría de los cargos de haber realizar cambios irregulares en la conformación de fiscales que integran el Equipo Especial para el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Jueza Enma Benavides es absuelta

Enma Benavides, ex jueza superior de Lima

En otro artículo de la resolución se concluye con la absolución, por mayoría, de Enma Rosaura Benavides Vargas en su actuación como jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lima al no acreditarse su responsabilidad disciplinaria.

"El actual Pleno de la Junta Nacional de Justicia cumplió con resolver el proceso antes de la caducidad de la investigación, fijada el 24 de enero, además de garantizar independencia, objetividad e imparcialidad en sus resoluciones", concluyó la institución.

Patricia Benavides y Ema Benavides tienen una primera destitución impuesta por el anterior pleno de la Junta Nacional de Justicia, contra la que han presentado recursos de Amparo con el objetivo de que el Tribunal Constitucional anule esas sanciones.