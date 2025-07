¿Tregua?: MTC convoca a Rafael López Aliaga a reunión por tren Lima-Chosica pese a disputas

Desde que Rafael López Aliaga presentó los trenes Caltrain a la ciudadanía, tanto él como el ministro de Transportes, César Sandoval, iniciaron una aparente disputa. El alcalde de Lima reclamaba celeridad para iniciar la marcha blanca, mientras que el líder del MTC le exigía presentar la documentación adecuada.

Sin embargo, parece que esa serie de ataques ha terminado. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha convocado a una reunión de trabajo a diversas entidades del Estado, incluido el alcalde de Lima. De acuerdo con el anuncio, el objetivo del encuentro será evaluar la posibilidad de implementar un nuevo sistema de transporte ferroviario para pasajeros, utilizando los trenes recientemente donados por la compañía estadounidense Caltrain a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Esta sesión de coordinación, de carácter multisectorial, se llevará a cabo el lunes 22 de julio a las 8.00 de la mañana en la sede del MTC. Según el documento oficial enviado al alcalde, se busca impulsar una red de transporte público más moderna e integrada, que atienda de forma eficiente las necesidades de la capital. Dada la condición concesionada de la vía férrea, se reconoce la necesidad de un trabajo conjunto para afrontar los retos técnicos, legales y operativos que conlleva el proyecto.

Además del municipio de Lima, han sido invitados representantes de entidades clave como el Ministerio de Economía y Finanzas, la ATU, Ositrán, la empresa Ferrovías Central Andino, Sunat, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo.

El MTC remarcó que este diálogo técnico será fundamental para alinear esfuerzos y garantizar que cualquier decisión sobre la operación de los trenes donados se tome de forma transparente, eficiente y en beneficio de la ciudadanía.

Disputa entre López Aliaga y César Sandoval

Respecto a las discrepancias entre ambas autoridades, las mismas iniciaron el mismo día que se presentaron los trenes Caltrain. Ese día, el burgomaestre de Lima exigió a las autoridades celeridad para que los trenes inicien su servicio: “Le pido al señor (Eduardo) Arana (premier) y a la presidenta Dina Boluarte que cumpla con su palabra. Usted me prometió apoyo, igual que el ministro de Economía actual (Raúl Pérez Reyes), que era ministro de Transportes. Me ofreció el apoyo y se lo estoy pidiendo públicamente para hacer esta marcha blanca”.

Además, mandó a callar al titular del MTC: “Me he callado la boca más de 15 días, pero el señor (titular del MTC) no se calla la boca. Si quiere política, política va a tener. Pero eso está mal, está yendo en contra de la felicidad de la gente”.

“¡Estamos listos para operar! Estos trenes han estado operando en diciembre en la zona más pituca de California, donde están los millonarios. Ese tren hemos traído. No me vengan a decir que no funciona”, finalizó.

Ante esto, por medio de una publicación en su cuenta oficial de X, el titular del MTC se dirigió directamente al burgomaestre y cuestionó la manera en cómo se expresó. Le aclaró que "nada se hace con prepotencia y soberbia" y lo llamó a ser más humilde.

"Señor alcalde, López Aliaga, la gestión pública de obras y proyectos se hacen de la manera más técnica y respetuosa, conforme a la normativa que nos ampara. Nada se hace con prepotencia y soberbia. Usted podrá insultar todo lo que quiera, pero las cosas se hacen por el camino de la ley. Con su poder económico usted no puede violar las normas y leyes. Pongamos por delante la vida y la integridad de las personas, con humildad y capacidad de gestión", se lee.