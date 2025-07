Ministro de Transportes y Comunicaciones a López Aliaga: "Es imposible una marcha blanca (...) no garantiza la seguridad ciudadana"

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, descartó realizar una marcha blanca con los trenes que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, trajo desde Estados Unidos y se descarrilaron en el día de su presentación. En comunicación con la prensa, Sandoval indicó que las locomotoras y vagones no se podrán en marcha debido a que no existen paraderos, rutas, doble vía y señalización en una eventual ruta Lima-Chosica.

"Debería repensar el alcalde al hacer una marcha blanca cuando se ha concluido una obra, y que la marcha blanca sirve para verificar defectos o corregir algunos errores que puedan terminar y concluir bien la obra", mencionó.

Acto seguido, Sandoval, prosiguió: "Desde mi punto de vista, era imposible hacer una marcha blanca porque no existían las condiciones y, por eso quiero que el Perú entero y Lima, sepan que se han traído los trenes, pero no existen la doble vía, no existen las 4 estaciones, no existen los 13 paraderos, no existe la señalización y los cruces. Por lo tanto, no garantiza la seguridad de los ciudadanos".

Por otro lado, el titular del MTC recalcó la importancia de contar con una adenda junto con el tema subsidiario para que puedan ponerse los trenes en marcha para el público en general. En esa misma línea, informó que, según estiman, un pasaje podría llegar a costar S/14.

"También no existe una adenda de ampliación para poder ponernos de acuerdo con el tema subsidiario. Porque un pasaje, estiman, en las circunstancias actuales para que los ciudadanos puedan tomar el tren tiene un costo de S/14, lo que quiere decir que no lo va a pagar, no está en condiciones. Y en consecuencia, tendría que bajarse el monto aproximadamente a S/3 y lo restante tendría que subsidiar el Estado, nada de eso se ha conversado", comunicó.

Por otro lado, Sandoval convocó a López Aliaga a una reunión de trabajo junto con el MTC, ATU, Ositran y otras autoridades para tomar las medidas correspondientes. Asimismo, envió un mensaje al burgomaestre y le recalcó que "no estoy en campaña electoral".

"No estoy en campaña electoral, ni quiero ser presidente del Perú, estoy conduciendo el MTC de manera responsable y técnicamente. Propongo una reunión de inmediato para el martes con la Contraloría, al ministro de Economía, la concesionaria, a Ositran, el MTC y la ATU", propuso.

"Antes de que se trajeran los trenes, se debió verse todo lo que antes acabo de indicar, se debió haber hecho: sentarse a conversar, coordinar con la concesionaria, el MTC, ponernos de acuerdo con el Ministerio de Economía, ver cuál es la participación se Ositran y que la transparencia de la donación sea puesta a disposición de la Contraloría", acotó.

Sandoval sobre López Aliaga: "Politiza el tema"

En tanto, Sandoval cuestionó la actitud del burgomaestre y resaltó que López Aliaga está politizando el tema de los trenes Caltrain y la puesta en marcha.

"El señor politiza el tema. (…) ¿Decir que una marcha blanca se hace cuando se concluye la obra, que necesitamos doble vía, trece paraderos, 4 estaciones y un subsidio económico y la señalización es hacer política? Yo creo que no", enfatizó.

Al ser consultado, el tiempo estimado que tardaría poner en marcha los trenes con la ruta Lima-Chosica, el titular del MTC evitó dar un respuesta. Sin embargo, mencionó que ello depende de las diversas instituciones que convocó a una reunión de mesa de trabajo. "Más que intereses personales o con algún cálculo de un proyecto político, vamos pensando en lo que realmente podemos solucionar rápidamente de las necesidades del pueblo", dijo.