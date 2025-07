Jaime Chincha arremete contra trenes de Rafael López Aliaga: "¿Estamos jugando de esta forma con la plata?"

Jaime Chincha en 'Del hecho al dicho', comentó acerca del sobreprecio que la Sunat ha pedido sustentar a la Municipalidad de Lima sobre el presupuesto destinado a los trenes de Caltrain que adquirió el alcalde Rafael López Aliaga y se refirió también al ministro de Transportes y Comunicaciones, quien calificó al comportamiento de RLA como agresivo y ordinario.

"La Municipalidad de Lima responde que se ha aprobado este monto para garantizar contingencias pero, ¿estamos jugando de esta forma con la plata? La MML aprueba 823 millones de soles y Caltrain dice que el valor real son casi 5 millones de dólares. No cuadra. Y entonces ahora, la Sunat pide que se sustente la diferencia entre el valor declarado por Caltrain y aclare eso.

Es la plata de todos, no es la plata de Rafael López Aliaga, pero si se trata de implementar estos trenes hay que hacerlo bien. Hay partes de los rieles que no están bien mantenidos. Y el ministro de Transportes se ha pronunciado y dijo que 'llegan los trenes y se van directo al almacén', seguramente el alcalde hará un discurso largo y la verdad es que llama la atención que un alcalde tenga la boca tan ligera", sostuvo.

Chincha, en la segunda parte del programa, entrevistó a Daniel Maguiña, quien es arquitecto y experto ferroviario y dio un panorama más explicativo del tema de los trenes de RLA.

"Es complicado el tema porque es demasiado técnico, somos pocos los que conocemos el tema. No existe planificación de transporte masivo ferroviario. Esto tiene muchos años que se ha querido incorporar a la zona urbana, el alcalde ha traído el material que es lo último que se obtiene porque primero se hace la infraestructura. Un grupo quiere yaya y el otro extremo es el MTC yo veo que no tienen ni la más mínima intención de sentarse. En lo técnico, que no se metan los políticos", sostuvo el experto.

Asimismo, el experto dejó entrever que se está jugando con la expectativa de la gente y criticó que no exista decisiones políticas. "Cuando se hizo la Línea 1 se paró más de 20 años, teniendo el material, y es un gasto irrecuperable (...) que no suceda eso ahora. Pero hay un tema importante, el extremo del MTC con la ley, con la norma, la voluntad política no existe", señaló Maguiña.