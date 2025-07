Daniel Urresti podría salir en libertad en 2026 gracias a Ley de Amnistía del Congreso

El exministro del Interior, Daniel Urresti, podría salir en libertad en 2026 gracias a la Ley de Amnistía —calificado como Ley de Impunidad por diversas asociaciones — aprobado por el Congreso el último miércoles 9 de julio. La norma establece que los miembros de la PNP y Fuerzas Armadas que se encuentre denunciados, investigados o procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos puedan beneficiarse de la amnistía y salir en libertad.

Asimismo, la ley también señala que "se concede amnistía de carácter humanitario a los adultos mayores de setenta años miembros de las FF. AA y la PNP, que cuenten con una sentencia firme con calidad de cosa juzgada o se encuentre en trámite de ejecución de sentencia". Urresti, se beneficiaría con esta norma debido a que, el 25 de agosto del próximo año, cumple 70 años.

Como se recuerda, en 2023, el excandidato presidencial fue sentenciado a 12 años de pena privativa de la libertad tras ser encontrado culpable, en su calidad de autor mediato, por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

El proyecto de ley, que fue aprobado en segunda votación por la Comisión Permanente, se encuentra en las manos de la presidenta Dina Boluarte. En caso la jefa de Estado decida promulgar la norma, Urresti podría solicitar acogerse a esta Ley de Amnistía.

Fernando Rospigliosi defiende Ley de Amnistía a favor de Daniel Urresti

Uno de los impulsores de esta cuestionada ley, el fujimorista Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución, expresó su respaldo a la posible solicitud de Daniel Urresti para acogerse la norma. En diálogo con un medio local, tras ser consultado sobre el caso Bustíos y un eventual pedido del exministro del Interior, Rospigliosi declaró que si Urresti "tiene que salir en libertad, que salga",

"Yo me he enfrentado muchas veces a Urresti cuando era ministro del Interior, él me ha atacado, me ha insultado, pero no hay ningún problema. Si tiene que salir en libertad, que salga en libertad. Y si no se le ha probado ningún delito, sino que se ha recurrido al expediente de autoría mediata, tendría que salir en libertad", dijo el fujimorista.

"Pero hay muchísimos más que están injustamente sentenciados o procesados, gente que es de mucha edad. (…) Han pasado décadas de eso y los siguen procesando, es sumamente aberrante, no puede ser que a alguien lo persigan eternamente. (…) Se sigue persiguiendo porque hay un intento político", justificó.