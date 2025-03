Dina Boluarte: Subcomisión de Acusaciones convoca a audiencia extraordinaria por denuncia constitucional del caso Rolexgate

La Subcomisión de Acusaciones del Congreso convocó una audiencia extraordinaria para este martes 11 de marzo contra la presidenta Dina Boluarte, con el propósito de que brinde su declaración por el caso Rolexgate. La audiencia se llevará a cabo en la sala Miguel Grau Seminario a las 4:30 p. m.

En mayo de 2024, el entonces fiscal de la Nación, Juan Villena, dispuso separar las indagaciones, una por cohecho pasivo impropio debido a que Dina Boluarte no declaró los relojes y joyas que usa, y otra por enriquecimiento ilícito.

El caso Rolexgate, que involucra a Wilfredo Oscorina por las millonarias transferencias que recibió el Gore Ayacucho tras entregar los relojes a la mandataria, avanzó y, por eso, Villena presentó una denuncia constitucional por cohecho contra Boluarte.

Sobre la investigación, la congresista, María Acuña, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones, indicó a La República que no considera una pérdida de tiempo la citación a Boluarte. "Tenemos una denuncia de parte de la fiscalía así es que el Congreso tiene que investigar. Escucharemos los descargos y el congresista delegado hará un informe . No me parece una pérdida de tiempo, a los contrario se deben aclarar los hechos", precisó.

A ello, Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte declaró para La República que aun no se ha definido si la presidenta irá a dar declaraciones, "mi decisión, naturalmente, es que no acuda. Razones me sobran para esa decisión". Ante el cuestionamiento de cuáles serían sus razones, Portugal comentó que "no es a la prensa a quien se las informaré, sino ante la autoridad parlamentaria, si finalmente, claro, la señora Presidenta, no acude. Luego será a los medios de comunicación."

Dina Boluarte: ¿cuál es la situación legal de la presidenta ante la Fiscalía?

En la actualidad la investigación preliminar por parte de la Fiscalía contra la presidenta en el presunto delito de cohecho ya concluyó por lo que se presentó la denuncia constitucional para formalizar el caso. Es así que la referida denuncia que evalúa la SAC señala que Boluarte recibió tres relojes de la marca 'Rolex', un par de aretes de oro con diamantes y una pulsera 'Bangle' con 94 brillantes por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, con la finalidad de beneficiarlo.

De acuerdo a la investigación, la compra de relojes y joyas realizada por el gobernador de Ayacucho, coincide con visitas que realizó la autoridad a la presidenta. Tras ello, el Poder Ejecutivo emitió decretos de urgencia y decretos supremos con millonarias transferencias a favor del Gore de Ayacucho..

¿Cuándo se descubrió el caso Rolexgate?

El caso "Rolexgate" fue revelado en marzo de 2024, cuando se dio a conocer que la presidenta Dina Boluarte había ocultado la posesión de tres relojes de la marca Rolex, en sus declaraciones juradas. Boluarte intentó justificar la situación, alegando que los relojes le fueron prestados por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Por esa razón, aseguró que "a fines de febrero o primeros días de marzo" se le devolvieron los relojes y le explicó que le causaban problemas al momento de nivelar la hora. indicó, además, que tales joyas no formaron parte de su patrimonio, por lo que rechazó que hayan llegado a ella a cambio de beneficios irregulares.