Delia Espinoza aseguró que las denuncias que algunos congresistas han interpuesto en su contra por presunto desacato a la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que reponía a Patricia Benavides serán archivadas, pues jurídicamente no hubo desobediencia.

"Desde el Congreso incluso me han denunciado a mí y a los señores fiscales supremos por no obedecer supuestamente la resolución de la JNJ. Ante esta situación, personalmente, yo voy a afrontar cualquier denuncia porque vamos a hacer los descargos y lo jurídico se tiene que imponer", dijo.

Para ello, mencionó que demostrará que la JNJ no ha notificado a la fecha debidamente su deliberación y votación, lo cual es parte de su obligación. "Esas denuncias de desobediencia o desacato simplemente van a ser archivadas en el futuro porque no ha habido ningún tipo de desobediencia", agregó.

"Haremos los descargos ante la autoridad que corresponde. No nos negamos a ello, pero tiene que imponerse la juridicidad y la legalidad", enfatizó.

Las denuncias a las que hace referencia Espinoza proviene de la bancada de Renovación Popular, grupo que presentó una denuncia constitucional contra Espinoza y sus homólogos Juan Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, quienes conforman la Junta de Fiscales Supremos.

El motivo de la denuncia constitucional es la decisión de la Junta de Fiscales Supremos de rechazar el veredicto de la JNJ sobre la restitución de Patricia Benavides como fiscal suprema y como titular del Ministerio Público.

El 20 de junio, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC), María Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP), dio cuenta del ingreso de esta acusación constitucional contra Espinoza y sus colegas.

Ese día, la SAC también dio cuenta del ingreso de una denuncia constitucional de la congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz, contra la fiscal Espinoza por presunto abuso de autoridad y prevaricato.

Delia Espinoza respalda designación de fiscal Tomás Gálvez

En ese sentido, comparó la resolución que reponía al fiscal Tomás Gálvez con la que hacía lo mismo con Patricia Benavides. Al respecto, indicó que la de Gálvez sí fue notificada correctamente.

"Se ha cumplido con lo ordenado no solo con el TC sino con el mismo PJ. Eso fue enviado oportunamente a la JNJ, quienes emitieron su resolución de rehabilitación del título de magistrado y se cumplió luego de verificar una información. Ya se le dió la bienbenida. Ya empezamos a trabajar. No es un tema de gustos, no es un tema de emociones, es un tema de respetar. En el Ministerio Público respetamos las resoluciones bien notificadas. Esa es la defensa de la legalidad", refirió.

"Acá no se trata de que me cae bien o me cae mal. Particularmente, a mi nadie me cae mal. Todos nos llevamos muy bien", dijo.