Delia Espinoza se pronuncia tras suspensión a Patricia Benavides: "La JNJ no es superior al Ministerio Público"

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció tras la suspensión por 24 meses impuesta a Patricia Benavides por parte del Poder Judicial. En declaraciones a Radio Tropical Tarapoto, Espinoza enfatizó que no existe una jerarquía de superioridad entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Ministerio Público, y recalcó la autonomía de ambas instituciones.

"La JNJ no es superior al Ministerio Público, somos entidades constitucionalmente autónomas, todos estamos en un nivel porque cada uno cumple una función", señaló Espinoza. Además, enfatizó que si bien se deben acatar las resoluciones, estas deben estar correctamente fundamentadas y notificadas conforme a ley. "Por supuesto que se acatan las resoluciones pero cuando están legalmente bien notificadas, la informalidad no se puede instalar", precisó.

Además, la fiscal también se refirió a la visita inesperada de Patricia Benavides a su despacho el pasado lunes 16, y la calificó como una situación que generó "una crisis" por el carácter sorpresivo. "Ese día sí se generó una crisis porque nos tomó por sorpresa la llegada repentina de la señora Benavides, que no había solicitado cita y nosotros tenemos una agenda", explicó. Espinoza añadió que, como fiscal de la Nación, su agenda se planifica con antelación y se atienden visitas previa solicitud formal.

Respecto al proceso de restitución, Espinoza cuestionó la forma en que la JNJ realizó la notificación, señalando que fue "defectuosamente efectuada". Según detalló, las calificaciones y votos deben ser públicos y transmitidos en tiempo real o al menos contar con una grabación oficial, lo que no habría ocurrido en este caso. "Esto no ocurrió, no se produjo", lamentó.

Cabe recordar que el 25 de junio, la Junta Nacional de Justicia decidió suspender a Patricia Benavides por 24 meses en el marco de un proceso disciplinario por presunta comisión de faltas muy graves, entre ellas el presunto uso indebido del poder para obstaculizar investigaciones fiscales y crear una red de encubrimiento.

Finalmente, Espinoza insistió en que no hubo "resistencia, desacato ni desobediencia" de su parte hacia la JNJ. "El tema de la notificación ha sido defectuosamente efectuada (...). Los comunicados de prensa o pronunciamientos tampoco tienen efectos legales ni consecuencias jurídicas", subrayó.

Patricia Benavides arremete contra Delia Espinoza tras ser suspendida por el Poder Judicial

Tras la suspensión por 24 meses dictada por el Poder Judicial, la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, ofreció una conferencia de prensa acompañada de sus abogados, en la que ratificó que apelará la medida adoptada en su contra-

Durante su intervención, Benavides no desaprovechó la oportunidad de acusar a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de haber incurrido en contradicciones al presentar una demanda de amparo en su contra y aseguró que la magistrada "desobedeció" al no cumplir con lo que ella calificó como una resolución irregular emitida por la JNJ.

"La señora Espinoza no acató la resolución de la JNJ que ordenaba mi restitución como fiscal de la Nación. Esto constituye una desobediencia abierta", afirmó. Asimismo, cuestionó que Espinoza hubiera solicitado su suspensión tanto como fiscal suprema como fiscal de la Nación.

"Yo tengo 28 años de carrera y he llegado a lo más alto por méritos propios. Por no someterme a intereses externos, se recurre a atropellos contra mis derechos fundamentales. Primero me suspenden del cargo, luego me abren un proceso constitucional y ahora presentan un nuevo pedido de suspensión. ¿Qué clase de país es este?", manifestó.