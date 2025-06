RMP sobre enojo de Patricia Benavides al ser consultada por sus tesis: "No las hizo pues, es una farsa"

Rosa María Palacios en 'Sin guion', criticó la actitud de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la conferencia de prensa que brindó junto a sus abogados tras ser suspendida por el Poder Judicial. Palacios, analizó sus palabras al decir que cuando ella presentó su tesis no era obligatorio que exista una reposición.

"Cuando un reportero finalmente le pudo preguntar por sus tesis, señora, ¿y sus tesis dónde están? Le dio una pataleta, pero muy significativa. Escuchen bien lo que dice, porque acá hay una especie, como dicen los psicólogos, de acto fallido. Ella dice algo que suena bien, pero podemos analizarlo para entender lo que está diciendo. Por favor, “Mis tesis, tanto de doctorado como de maestría, son del año 2008 y 2009, hace más de 17 años, y con una ley anterior donde no se exigía un repositorio. Entonces, ¿Cómo pueden exigir algo a lo cual la ley no estableció como obligatorio? Además, ¿por qué exigir una tesis?

O sea, ¿algún estudiante de alguna facultad les va a pedir que me traigan su examen que dieron para acreditar que su nota fue esa? Para eso están las actas, en las cuales se determina que obtuvo tal calificación. ¿O usted, alguno de ustedes, ha guardado su examen de matemáticas, de literatura, comunicaciones universitarias? ¿Se suelen guardar? Por eso es la pregunta. Les estoy diciendo que mis tesis fueron hace más de 17 años y con otra ley. No confundan a la opinión pública. Al final, grita: “¡Ya dejen de mentir, dejen de mentir! Yo no tenía ninguna obligación de presentar las tesis", sostuvo.

Asimismo, Palacios comentó la audiencia que se le sigue al expresidente Martín Vizcarra por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La Fiscalía pide seis meses de prisión preventiva contra el ex mandatario por no tener arraigos necesarios para sustentar que no hay peligro de fuga.

"Yo, si fuera la defensa del señor Vizcarra, y si yo fuera el juez, lo primero que preguntaría es: ¿tenían permiso judicial para hacer un seguimiento? ¿Hay reglaje en Perú? Existe cuando el juez le autoriza al fiscal que lo solicita para hacer un seguimiento. La policía lo hace todo el tiempo cuando trabaja con fiscales. ¿No? La policía hace el seguimiento, el fiscal va dirigiendo la investigación, y de los resultados que obtienen de esos seguimientos, bueno, se formula finalmente una acusación. Así se hace.

Pero ayer sucedió algo muy extraño en esta audiencia. El señor fiscal no reportó ninguna solicitud judicial para hacer este seguimiento y contó una historia bien rara. Les voy a decir: una persona nos dijo que había visto a Vizcarra en este terminal en Tacna, y nosotros nunca supimos qué persona. ¿No le pedimos a la municipalidad de Tacna que nos dé todas las cámaras de seguridad que tenía?

Supongo que horas y horas de horas, y ahí lo encontramos. Bien raro, ¿no les parece? A mí lo que me parece es que le están haciendo un seguimiento ilegal al señor Martín Vizcarra, y ese seguimiento ilegal no puede sostener ninguna argumentación, porque es prueba ilícita. Pues, ¿qué persona los llamó? ¿Dónde está esa persona que les dijo que lo vio? ¿Qué hacía esa persona ahí? O sea, bien raro, bien raro todo el asunto, porque si esa es tu prueba central de que el señor frecuenta un lugar donde se va a trepar a un bus, nadie lo va a ver. Ah, en un bus, nadie lo va a ver en un bus", puntualizó.