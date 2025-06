Patricia Benavides vuelve a atacar a Delia Espinoza fras fracasar golpe al Ministerio Público: "Hay una desobediencia flagrante"

Un nuevo ataque de Benavides contra Espinoza. Luego de que el Poder Judicial dictara una suspensión de 24 meses contra Patricia Benavides, la exfiscal de la Nación ofreció una conferencia de prensa junto a sus abogados, poco después de conocerse que presentará un recurso de apelación contra dicha medida. Ante los medios, Benavides afirmó que la fiscal Espinoza incurrió en una serie de contradicciones al presentar una demanda de amparo en su contra. Además, sostuvo que la magistrada "desobedeció" al no acatar lo que calificó como una resolución irregular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“La señora Espinoza no cumplió con la resolución de la JNJ que me restituía como fiscal de la Nación. Hay una desobediencia flagrante. ¿Y cómo hace un pedido solicitando que se me suspenda como fiscal suprema y fiscal de la Nación? (…) Señores, tengo 28 años de carrera. Habiendo llegado a la cúspide de mi trayectoria, por no someterme a intereses ajenos, recurren a este atropello contra mis derechos fundamentales. (…) Primero me suspenden del cargo y, encima, con un proceso constitucional. Y ahora salen con un nuevo pedido de suspensión. ¿Dónde estamos, señores?”, declaró.

Pese a sus cuestionamientos a la decisión del Poder Judicial, Benavides aseguró que acatará la medida, aunque no esté de acuerdo con ella. También afirmó que los recientes acontecimientos configuran una vulneración constante de sus derechos.

“Estamos acatando, pese a que esa resolución —como lo manifestaron mis abogados— es contraria a las normas legales, incluso a los acuerdos plenarios y casaciones. ¿Cómo puede abocarse un juez sin tener competencia? Basta ya de atropellos, basta de vulneración de los derechos fundamentales. Debemos ejercer el cargo”, aseguró.

Abogados de Patricia Benavides también señalaron a Espinoza

Los abogados de Patricia Benavides también apuntaron a Delia Espinoza. Christian Salas, defensor legal de la suspendida fiscal de la Nación, acusó a Espinoza de haber “politizado” su cargo dentro del Ministerio Público. Además, cuestionó la resolución judicial que ordena la suspensión de Benavides, señalando que carece de coherencia.

“Es totalmente absurdo que la fiscal de la Nación Delia Espinoza solicite la suspensión de la fiscal de la Nación Patricia Benavides. Ningún argumento encaja lógicamente con eso. Si el juez concluye que se va a (…) Eso es un absurdo tremendo. En estos días hemos visto algo sui géneris en nuestra realidad. Hemos visto a la doctora Espinoza atrincherada, prendiendo velitas, enviando mensajes sobre presuntos golpes a la democracia. Hemos visto a una fiscal que se negó a acatar una orden formal y válida. Y cuando se esperaba que la Policía cumpliera con lo dispuesto por la JNJ, ocurre esto. ¿Cómo es posible que el juez convoque de inmediato a la audiencia y, siete u ocho horas después, se emita esta decisión?”, señaló Salas.

Por su parte, Jorge del Castillo, otro de los abogados de Benavides, se pronunció sobre el proceso judicial que se desarrollará ahora que la exfiscal se encuentra suspendida. Del Castillo afirmó que los recursos interpuestos para anular la decisión del Poder Judicial podrían ser aprobados próximamente: “Lo importante es que se revoque esto. Estamos seguros de que se va a revocar”, afirmó el también excongresista aprista.