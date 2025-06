Martín Vizcarra: Fiscalía revela fotos donde se ve al expresidente trasladándose sin seguridad del Estado

El pedido de prisión preventiva contra Martín Vizcarra ha comenzado a ser evaluado por el Poder Judicial. El exmandatario podría pasar seis meses en prisión si la justicia considera que los argumentos del Ministerio Público son suficientes. En respaldo de su solicitud, la Fiscalía ha presentado nuevas pruebas para fortalecer la coherencia de su acusación: una serie de imágenes y videos en los que se observa a Vizcarra movilizándose sin la habitual seguridad del Estado que debería acompañarlo.

¿Cuál es el problema con esto? El pedido de prisión preventiva se basa en el presunto peligro de fuga del exmandatario. Los agentes policiales encargados de escoltar a Vizcarra tienen, entre otras funciones, la de asegurar que no intente abandonar el país.

"No existe ninguna custodia policial. (...) Esa zona, donde los destinos son Tacna, Moquegua... fácilmente se puede salir por Desaguadero, en Puno, que son zonas fronterizas con Bolivia, y sin resguardo policial. Ya hemos visto que quien era parte de la seguridad del Estado arreglaba los informes de acuerdo con el interés del señor Martín Vizcarra, y encima vemos que no hay presencia de seguridad estatal. Es decir, el acusado puede deshacerse de la autoridad policial cuando lo desee. ¿Riesgo de fuga? Ahí está: no tiene ninguna medida, está libre, paseándose", afirmó el fiscal Juárez Atoche, encargado de sustentar el pedido contra el exjefe de Estado.

Las acusaciones sobre una posible huida de Vizcarra no son nuevas. En mayo, La República accedió a un documento en el que la Policía Nacional del Perú (PNP) advertía que Vizcarra podría intentar fugar hacia Bolivia o Brasil, ya sea por sus presuntos vínculos con empresas involucradas en actos de corrupción o por sus relaciones con exautoridades de esos países.

Extracto de las imagenes presentadas por el Ministerio Público | Foto: Justicia TV.

Martín Vizcarra se pronunció tras primera audiencia por pedido de prisión preventiva en su contra: "No nos van a intimidar"

A la salida del juzgado, Martín Vizcarra brindó declaraciones a los medios de comunicación. El exmandatario confirmó que asistirá a la continuación de la audiencia. Además, aseguró que no existe peligro de fuga, ya que en varias ocasiones ha tenido la oportunidad de salir del país y no lo ha hecho.

"El señor juez ha suspendido la audiencia y la retomará mañana a las 9 de la mañana. Estaremos puntuales (…) Creo que, si han seguido la secuencia, pueden notar la diferencia: dónde están los argumentos y dónde no. Algunos decían que me iba a fugar. Yo nunca he dejado de asistir. He estado en Puno, al lado de Desaguadero. He estado en Aguas Verdes, en Tumbes, a cinco metros de la frontera con Ecuador (…) Y estamos aquí porque no hemos hecho nada ilegal."

Además, acusó al fiscal Juárez Atoche de manipular pruebas junto a la Fiscalía para sostener su acusación: "Lo que sí sorprende son los argumentos que ha presentado la Fiscalía. Forzados y tergiversados. Dicen que solicitan esta prisión preventiva porque tienen un documento de inteligencia. Y cuando accedemos al documento, vemos que se origina tras una reunión con Juárez Atoche, en la que el fiscal le dice a la Policía que existe peligro de fuga (…) Y eso lo presentan como prueba. (…) Hay millones de peruanos a los que debemos respeto, así que siempre tendrán a Martín Vizcarra. Podrán hacer lo que quieran, pero a nosotros no nos van a intimidar."