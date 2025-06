Escolar que cuestionó a Dina Boluarte en su discurso: "Lo cambié a último momento"

El alcalde estudiantil que interpeló a Dina Boluarte durante su disertación en el colegio Ignacio Merino, ubicado en Talara (Piura), reveló que él junto a su familia escribieron el documento que finalmente leyó ante la presidenta y cientos de asistentes. De acuerdo con su declaración a Talara TV, tomó esa decisión luego de que el discurso que le entregaron no fuera de su agrado.

"Me agarraron a última hora. En hora de salida me dijeron 'vas a dar tú el discurso'. Me dieron una plantilla, de la misma empresa, pero no me gustó mucho porque básicamente agradecía todo a la presidenta Dina Boluarte y entonces hablé con mi familia y redactamos el guion", indicó al referido medio.

Tras conversar con su familia y decidir escribir un discurso diferente, tomaron en cuenta la problemática actual y las necesidades de su ciudad.

"Los jóvenes no nos sentimos escuchados. Hay muchas mentiras por parte del Gobierno. Existe mucha corrupción Con el apoyo de mi hermano, de mi familia, de mis padres escribimos este guion", agregó.

En ese sentido, aclaró que la intención no fue "faltarle el respeto a la presidenta, sino decirle un pequeño consejo sobre la problemática que estamos viviendo".

¿Qué le respondió la presidenta después de escuchar su discurso?

Al ser consultado por las palabras que le dijo la jefa de Estado tras su discurso, el escolar contó que esta le agradeció y le aconsejó que hiciera buen uso de las nuevas instalaciones de la institución educativa.

"Me acerqué a la presidenta, le di un abrazo y me dijo 'aprovecha bien tu colegio, tienes una nueva infraestructura y me agradeció por mis palabras. Me dijo muchas gracias, espero que te vaya bien, muchos éxitos'. Esas fueron las palabras de la presidenta. Yo le agradecí y le deseé éxitos también", contó.

Dina Boluarte aseguró que "críticas" le dan "más energía" tras escuchar discurso del escolar

Después, al momento de su disertación, la presidente volvió a despotricar contra quienes cuestionan su gestión. Al respecto, refirió que su Gobierno sí tiene resultados y hay personas que solo "rajan y critican".

"Tenemos un propósito claro y estamos cumpliendo, a pesar de unas voces que todo lo ven mal. Desde su corazón desleal con el desarrollo de la patria. Todo critican, que son ciegos ante las obras, pero sí no son mudos ante las críticas. Estas son las obras que mostramos ante el pueblo de Talara", resaltó.

Asimismo, agregó: “Nos recargamos de esas energías negativas para seguir construyendo más colegios, hospitales y carreteras”.

Sumado a ellos, calificó de "desleales" a quienes rechazan su Gobierno. Cómo podemos criticar a un Gobierno que está haciendo tanto por la región de Piura y las demás regiones. Por eso, yo los califico como desleales. Esas voces negativas hay que calificarlas como lo que son como desleales en el desarrollo de la patria. Estos proyectos que se ejecutan en la región de Piura son realizados sin corrupción", dijo.