Eduardo Salhuana se pronuncia sobre el caso Patricia Benavides: "Esto grafica la necesidad de reformar el Ministerio Público"

Desenmarcado. El aún presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), aseguró que el intento de retorno al cargo por parte de Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación, así como la posterior respuesta de Delia Espinoza, forman parte de un "espectáculo". Salhuana, quien evitó tomar partido por alguna de las dos, sostuvo que estos hechos evidencian la necesidad de impulsar cambios dentro del Ministerio Público.

“El Ministerio Público respalda la decisión del Congreso de formar una comisión que evalúe la necesidad de reformas en el sistema de justicia. Lo que estamos viendo es un espectáculo que la población no puede aceptar. Es un tema que tenemos que corregir. La Fiscalía de la Nación debe actuar con serenidad, y la Junta de Fiscales, de igual manera. Creo que esto grafica la necesidad de reformar el Ministerio Público”, indicó el titular de la Mesa Directiva del Congreso.

El pronunciamiento de Salhuana está en línea con la postura de su bancada, Alianza para el Progreso. Tras el estallido del escándalo en el Ministerio Público, César Acuña, líder de APP, afirmó que actualmente existen “dos fiscales de la Nación”, reconociendo de forma implícita a Patricia Benavides como tal. Acuña también hizo un llamado a resolver el conflicto institucional.

“Es lamentable que ahora tengamos dos fiscales de la Nación. Esperemos que, en el menor tiempo posible, se resuelva este conflicto, porque el gran afectado es el país”, expresó el también gobernador de La Libertad.

El Poder Ejecutivo esquiva posicionarse en el conflicto del Ministerio Público

Quien también procuró evitar posicionarse en el conflicto existente dentro del Ministerio Público fue Eduardo Arana. En sus recientes declaraciones, el primer ministro manifestó su preocupación por la disputa entre Delia Espinoza y Patricia Benavides por el control de la Fiscalía de la Nación. Sin posicionarse, Arana aseguró que esta confrontación no solo afecta el funcionamiento de la entidad, sino también la imagen del sistema judicial en su conjunto, por lo que propuso que la problemática sea analizada dentro del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, instancia que reúne a los principales actores del sector.

Arana advirtió que este escenario ha provocado un deterioro tanto en la confianza ciudadana como en los pilares democráticos del país. Señaló que la pugna ha generado tensiones entre instituciones y figuras clave del sistema judicial, debilitando la credibilidad de órganos constitucionalmente autónomos. Además, subrayó que este conflicto aleja a la ciudadanía de la justicia, cuando lo que se necesita es una institucionalidad predecible, imparcial y cercana a la población. En ese sentido, insistió en que el Ejecutivo está dispuesto a actuar como facilitador del diálogo para contribuir a resolver la crisis.

Ante esto, Espinoza pidió a Arana y a las autoridades que han hablado desde la neutralidad que se informen más sobre la situación acontecida dentro del Ministerio Público: "Ellos están hablando desde fuera de la institución, a ellos no les consta porque no han estado acá y no trabajan acá. Es como si yo opinara de la crisis que hay en los trabajadores de la Defensoría del Pueblo o la crisis política que afronta el señor primer ministro. Yo no puedo opinar porque simplemente no me consta, por lo tanto, yo pido respeto al Ministerio Público y los primeros que tiene que dar el ejemplo son los señores cabezas de otras instituciones", contestó la actual fiscal de la Nación.