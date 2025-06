La institucionalidad y las formas prevalecerán. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza y los fiscales supremos Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera y Juan Carlos Villena Campana, de acuerdo con diversas fuentes, rechazaran el intento de la Junta Nacional de Justicia de imponer a Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación.

Una imposición que considera es la captura del Ministerio Público y la fiscalía de la Nación con oscuros intereses políticos de cara a las elecciones generales del 2026. El pleno de la Junta de Fiscales Supremos, bajo la presidencia de la fiscal de la Nación Delia Espinoza, se reunirán este 16 de junio, en el piso 9 de la sede del Ministerio Público en la avenida Abancay, para evaluar “las preocupantes noticias difundidas por las redes sociales y la prensa” sobre una disposición de la JNJ para “devolver” la fiscalía de la Nación a Patricia Benavides.

Hasta el momento, por el fin de semana, la JNJ no ha notificado a la fiscalía sus últimas resoluciones: 1) el que anula la destitución y restablece el título de fiscal suprema a Patricia Benavides. 2) la que restituye el título de fiscal supremo a Tomás Gálvez Villegas.

En el caso de Gálvez, la Junta ya conoce la sentencia del Tribunal Constitucional y no hay mayor debate. Debería reincorporarse en los siguientes días, aunque todos no estén de acuerdo. En el caso de Benavides no se conoce qué decidió la JNJ y cuales son los argumentos jurídicos utilizados.

“Vamos a evaluar lo que se conoce públicamente, a la espera de una notificación oficial de ambas resoluciones para tomar una decisión”, precisó una de las fuentes. Anotó que se necesita saber qué exactamente anuló la JNJ, cuales es el “estado de cosas que se pretende restablecer”, la base legal y jurídica que lo sustenta y cual es la entidad que debe cumplir lo dispuesto.

Sucesión de actos

Patricia Benavides y su abogado Humberto Abanto

Tras la salida de Patricia Benavides del Ministerio Público, el 6 de diciembre de 2023, sucedieron cuatro actos, cada uno con sus propias particularidades:

1) la fiscalía de la Nación recayó en Pablo Sánchez, como fiscal supremo decano, pues al suspenderse el título de fiscal suprema, Benavides ya no podía seguir ejerciendo el cargo y la fiscalía no podía quedar acéfala. Sánchez se encargó de la transferencia del cargo.

2) En los días siguientes, Pablo Sánchez declinó la encargatura y, a partir del 12 de diciembre de 2023, la fiscalía de la Nación fue ocupada por Juan Carlos Villena como fiscal de la Nación interino, a la espera de a) concluir el mandato de Benavides en junio de 2025 o b) que se definiera su situación legal de forma definitiva.

3) Al producirse la primera destitución de Benavides, el 22 de mayo de 2024, que resolvió su situación legal de forma definitiva, Villena convocó a Junta de Fiscales Supremos para elegir a un nuevo fiscal de la Nación. Ya no había motivos para seguir como interino.

4) El 18 de octubre de 2024, los cuatro fiscales supremos eligieron a Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Ella asumió el cargo, el 8 de noviembre de 2024, por un periodo de tres años que debe concluir en noviembre de 2027.

Control político y electoral

Patricia Benavides con su abogado Jorge del Castillo

De la resolución de la JNJ que repone a Patricia Benavides solo se conoce que lleva la firma de su presidente Gino Ríos Patio y se necesita cuantos de los siete consejeros votaron, pues una resolución de nulidad requiere una posición unánime.

Al respecto, ha trascendido que el consejero Francisco Távara Córdova no participó en los debates y no ha firmado. Habría otros dos consejeros que tampoco han firmado. Sobre estos consejeros, según diversas fuentes, sectores del Apra y Alianza para el Progreso (APP) están ejerciendo presiones para que firmen.

¿Qué tienen que ver los partidos políticos en este asunto? Fueron los partidos políticos los que estuvieron detrás de la actual conformación de la Junta Nacional de Justicia. Diversas fuentes señalan al Apra y APP, en ese orden, como los más influyentes en la actual JNJ.

Los abogados de Patricia Benavides son el ex congresista, ex ministro y legendario dirigente aprista Jorge del Castillo y el jurista Humberto Abanto, también vinculado al Apra. En su momento, mayo de 2022, también se habló que el Apra estuvo detrás del nombramiento de Benavides como fiscal suprema.

El objetivo político es controlar el Ministerio Público de cara a las próximas elecciones generales. Ya sea para neutralizar las investigaciones penales en trámite contra dirigentes o militantes de ambos partidos, utilizarla como medio de presión o de persecución de otros políticos.

Nulidad y legalidad

Delia Espinoza, se encuentra en la mira del Congreso por el control del Ministerio Público

De acuerdo a lo que ha trascendido, la JNJ pretende que la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza entregue su cargo a Patricia Benavides, pasando por alto la Junta de Fiscales Supremos (JFS). Pese a que, la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público establecen que solo la JFS decide quien es fiscalía de la Nación y en qué circunstancias es reemplazado.

Es decir, si Espinoza quiere dejar el cargo, no puede llamar a otro fiscal supremo y ceder el cargo. Si podría haber una conversación informal. Pero, de manera oficial, debe comunicar a todos los fiscales supremos su decisión de declinar, para que la Junta decida lo que corresponde, por votación.

En este aspecto, Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena coinciden que la JNJ no puede imponer un fiscal de la Nación. No existe una norma legal o principio jurídico que les otorgue esa facultad. El repuesto, Tomás Gálvez comparte esa posición.

"La JNJ ha dispuesto que Patricia Benavides asuma como Fiscal de la Nación, pero existe otra Fiscal de la Nación en funciones (válidamente elegida); la JNJ no puede dejar sin efecto la elección de un Fiscal de la Nación. Por tanto la Resolución de la JNJ resultaría inejecutable. Y ni siquiera se puede incorporar a Patricia como fiscal suprema, porque las resoluciones se ejecutan en sus propios términos", ha opinado Tomás Gálvez.

Aceptar que la JNJ imponga un fiscal de la Nación destruiría la institucionalidad en el sistema judicial peruano y arrojaría una sombra de ilegalidad a todos los actos que desarrolle Benavides en los procesos que ve la fiscalía de la Nación. Si el actual colegiado de la JNJ puede revivir un proceso disciplinario fenecido e imponer un fiscal de la Nación, qué impediría que otro colegiado haga lo mismo en el futuro.

Pedidos de suspensión

Juez supremo instructor Juan Carlos Checkley

Todo este debate podría aclararse con la intervención del Poder Judicial. Hay dos pedidos de suspensión judicial de Patricia Benavides Vargas, para ejercer cargo públicos, pendientes de resolverse en el Poder Judicial, en relación con los procesos penales que se le siguen por el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” y el intercambio de favores con políticos para la inhabilitación de Zoraida Ávalos.

El primer pedido de suspensión está pendiente en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en la investigación que realiza la Primera Fiscalía Suprema Especializada por delitos de cohecho, organización criminal y otros en el caso de Zoraida Ávalos.

El segundo pedido, está con el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria por delitos de cohecho, encubrimiento personal y otros, y fue planteado por Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.

Si uno de esos pedidos es declarado fundado, Patricia Benavides no podría reincorporarse como fiscal suprema titular, ni tentar la fiscalía de la Nación. El otro aspecto, que empieza tomar forma en las últimas horas, es que actualmente solo existe una plaza presupuestada de fiscal supremo titular. La ocupa Tomás Gálvez o Patricia Benavides.

La reincorporación de Gálvez Villegas por el Tribunal Constitucional salió primero, a fines de mayo. Pero, la JNJ se apresuró en resolver primero el caso de Patricia Benavides, el 12 de junio, y recién el viernes, 13 de junio, en ejecución de la sentencia del TC, restableció el título de fiscal supremo a Tomás Gálvez.