Fernando Olivera: "Partidos descartados (para alianzas) todos los del Congreso, que es repugnante"

Fernando Olivera, excandidato presidencial y líder del partido Frente Esperanza, ha descartado toda posibilidad de alianza con partidos que actualmente tienen representación en el Congreso. Según indicó, su agrupación política se diferencia del resto por su oposición frontal al sistema político que considera corrompido y sin credibilidad.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Para Olivera, el escenario político está dividido entre partidos vinculados al sistema de corrupción y aquellos que buscan una transformación ética del país. En esa línea, insistió en que su agrupación no comparte ni objetivos ni prácticas con las fuerzas tradicionales.

"Aquí el debate es entre partidos del sistema de corrupción y partidos que somos enemigos. Por supuesto, en cantidad de partidos descartados a priori, para empezar, todos los del Congreso, que es repugnante. Y así como se identifica fácilmente a todos los satélites de la corrupción, hay otros que tienen hilo más bien invisible, entonces hay que revisar bien", indicó.

Como parte de esta estrategia, el Frente Esperanza ha iniciado un proceso de apertura de candidaturas con miras a incorporar a nuevos rostros, especialmente jóvenes, que estén dispuestos a asumir responsabilidades en el próximo proceso electoral.

Elecciones internas y una escoba sin obstáculos

Olivera adelantó que la decisión sobre su candidatura presidencial será tomada en diciembre, durante el proceso interno del partido. Este se realizará en la primera semana de ese mes, conforme al cronograma electoral vigente.

"Tengo un pedido de las bases, yo estoy dispuesto a asumir porque para mí es un deber. Quiero precisar, sin embargo, que quedará definido en el proceso de elecciones internas que realice en diciembre de este año, la primera semana, según el cronograma electoral", comentó.

Respecto al mecanismo que usarán para definir sus elecciones primarias, Fernando Olivera precisó que será mediante elección por delegados, elegidos por voto directo de los afiliados. Esta decisión responde a una estrategia de precaución frente a lo que consideran una posible interferencia del sistema electoral, basada en experiencias pasadas.

"El partido tiene definido que será la modalidad de elección por delegados y quiero ser muy directo. Frente Esperanza ya ha sido víctima del abuso del sistema electoral. (...) Entonces como no confiamos queremos que haya la menor intervención posible para la nominación de nuestros candidatos y finalmente los delegados son elegidos con votos directo, secreto, universal de nuestros afiliados, así que cumplimos y seguramente ya nadie podrá evitar que la escoba esté en la cédula electoral y que venzamos en las próximas elecciones", indicó.

PUEDES VER: Eduardo Arana recibe voto de confianza y ofrece revisar continuidad en el Pacto de San José

Frente Esperanza apostará por la juventud

Aunque aún no se han definido todas las candidaturas al Congreso, el partido ya ha iniciado un proceso de convocatoria abierta. La organización cuenta con una base de militantes activos y ha dejado abierta la posibilidad de sumar invitados con perfiles adecuados.

"Esta vez nuestra convocatoria es abierta. Actualmente, ya están inscritos en el partido, están afiliados muchos y muy buenos militantes que podrían ser perfectamente candidatos al Congreso. Pero queda todavía la cuota de invitados. Y seguimos con puertas abiertas para que puedan participar", señaló.

Uno de los ejes de esta estrategia es motivar la participación de ciudadanos comprometidos con el país. Desde el Frente Esperanza consideran que este es un momento clave para que nuevos liderazgos den un paso adelante.

"Yo personalmente espero una mayor participación de jóvenes. No solamente los jóvenes deben estar para el activismo político, la movilización. Es hora de que asuman responsabilidades de país, de patria", mencionó.

PUEDES VER: Fiscalía solicita 35 años de prisión contra oficiales PNP por asesinato de Inti y Bryan

Fernando Olivera: "Se está institucionalizado la impunidad"

Fernando Olivera ha sido enfático en sus críticas al actual gobierno, al que acusa de estar sostenido por una alianza de intereses mafiosos. Considera que existe una impunidad instalada y que los responsables deberán responder ante la justicia.

"Se está institucionalizando la impunidad. Yo le digo una cosa, y que tome nota, Dina Boluarte y toda esta gente. No van a fugar del país, no van a fugar del país. Van a recibir la sanción que corresponde por los crímenes que han cometido para quedarse en el poder en esta alianza mafiosa que hoy nos gobierna", dijo.

Frente Esperanza plantea un plan de gobierno que prioriza sectores clave como la educación, la salud, la seguridad y la justicia. Sostienen que estos cambios deben darse de manera rápida y con equipos técnicos preparados para enfrentar los desafíos del país.

"Nuestra prioridad en el gobierno va a ser educación, de la mano con salud, obviamente que tenemos ahí una brecha enorme. Seguridad es elemental, pero esto lo vamos a resolver en un año con la capacidad y el conocimiento que tenemos y los equipos que ya están trabajando con nosotros que tendremos que convocar más por supuesto y justicia (...) Yo personalmente voy a dirigir la lucha contra el crimen organizado (...) Todo ello es un desafío, pero lo vamos a lograr. Vamos a tener resistencia del sistema de corrupción, claro que vamos a tenerla, pero ahí le decimos al pueblo que nos respalde con su voto, que el compromiso empieza allí", aclara.

De cara a la elección, el partido señala que su meta no es solo superar la valla electoral, sino competir con serias posibilidades de triunfo. Confían en que, con una ciudadanía bien informada, podrán posicionarse como una alternativa real frente al continuismo político.

"Muchos tienen la preocupación de sacar la valla, no es nuestro caso, porque nuestro objetivo es ganar la elección. Y estamos seguros que en la medida en que el pueblo sepa que estamos postulando, que se conozca nuestro planteamiento, vamos a lograr la victoria. (...) Queremos que este voto sea informado, que el pueblo decida libremente, pero que sepa quién es quién, que no se le engañe. Porque cuando un pueblo sabe no lo engaña nadie. Ya lo dije, no lo engaña un charlatán, no lo engaña un comandante, no lo engaña una japonesa", indicó.