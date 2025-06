Congreso pagó más de 1 millón de soles en seguro EPS para personas que no les correspondía

El Congreso gastó S/1 071.326 pagando el plan de seguro EPS de 24 familiares de trabajadores, pese a que no les correspondía. Los casos involucran a excónyuges y personas que no debían ser registradas porque ya tenían otros matrimonios. El informe de la Contraloría estableció que en varios de estos hechos, los funcionarios de forma deliberada no comunicaron ni sinceraron esta información para seguir beneficiando a sus cercanos.

El periodo en que se realizó la fiscalización es desde enero de 2020 hasta diciembre de 2023; sin embargo, en algunos casos el perjuicio al dinero público fue de casi 10 años. Cabe precisar que el plan de EPS le correponde a los servidores publicos y sus derechohabientes -cónyuges o hijos menores de edad- y en el caso del Congreso la Oficina de Seguros del Departamento de Recursos Humanos es la encargada de llevar y actualizar estos registros.

Es así que los dos tipos de afiliaciones indebidas constatadas por la Contraloría son: divorcios no reportados y registro de beneficiarios impedidos por ya tener otro matrimonio. El primero de estos -en el que están involucrados 18 funcionarios- generó un gasto contra el erario público de S/ 711 356.14, mientras que los otros 6 perjudicaron al Congreso con un monto de S/ 359 972.89, superando así el millón de soles.

Asimismo, destalló que por una falta de actualización en el registro de afiliados titulares y sus derechohabientes, 9 beneficiarios fallecidos no fueron excluidos oportunamente, generando pagos en exceso por un monto total de S/ 143 197.56. Tuvo que ser la misma empresa aseguradora quien realizó el extorno del importe pagado, a través de dos pagos por S/ 97 154.32 y S/ 46 043.24, respectivamente.

El informe señala que existía una directiva específica (N.° 04-2015-DGA/CRC) que obligaba a los servidores públicos a informar inmediatamente cuando un derechohabiente dejaba de cumplir los requisitos, como en el caso de un divorcio. Sin embargo, los involucrados no cumplieron con esa obligación, lo cual permitió que se mantuvieran pagos indebidos durante años, afectando las normas de administración de servicios de salud contratados por el Estado.

Congreso pagó más de S/ 700 mil en EPS por divorcios no reportados

En los documentos se detallan casos específicos en los que las afiliaciones al plan continuaron incluso después de que se formalizaron los divorcios, lo cual fue verificado a través de testimonios y resoluciones oficiales. En uno de los casos, se permitió que una persona recibiera beneficios por más de 90 meses tras el divorcio; en otro, se detectaron pagos indebidos durante más de siete meses. Los registros incluyen los montos totales abonados por el Congreso y las fechas exactas de afiliación, divorcio y pagos realizados.

Se precisa que el monto total de las primas pagadas de forma irregular en los casos expuestos supera los S/ 17 000, S/ 4 000 y S/ 15 000 respectivamente. Estas cifras reflejan el impacto económico de no actualizar los datos en el sistema de aseguramiento. La Contraloría concluye que estas omisiones administrativas permitieron el uso indebido del seguro, lo que constituye un perjuicio directo para los fondos públicos asignados al servicio de salud de los trabajadores públicos.

Registro de "cónyuges" no permitidos

En uno de los casos, una trabajadora registró como su beneficiario a una persona con quien convivía, pero que en realidad seguía legalmente casada con otra desde 1990 hasta por lo menos julio de 2024. Como resultado, el Estado asumió indebidamente el pago de primas durante 185 meses, generando un perjuicio económico por un total de S/ 74 336 11.

Una servidora del Congreso registró como derechohabiente a su conviviente, pese a que este aún mantenía un matrimonio vigente con otra persona hasta octubre de 2024. Según los registros oficiales, esta situación contraviene los requisitos legales, que exigen la inexistencia de impedimentos matrimoniales para acreditar una relación de convivencia. Debido a esta irregularidad, el Estado asumió indebidamente el pago de primas durante 167 meses, ocasionando un perjuicio económico de S/ 62 602 03 entre los años 2009 y 2023.

Finalmente, el informe de la Contraloría recomienda que se establezcan medidas para que se determine las responsabilidades de los servidores públicos involucrados en los hechos observados durante la auditoría. Asimismo, instó a la Procuraduría Pública a iniciar acciones civiles contra los responsables. También sugiere implementar un sistema integral y automatizado en el Área de Seguros para verificar la documentación de los derechohabientes al Plan de Salud EPS.