Jaime Chincha critica a Rafael López Aliaga: "Dijo que se quedaría los 4 años, su palabra no vale nada"

Jaime Chincha criticó con ironía y dureza la reciente declaración del alcalde Rafael López Aliaga, quien anunció que se tomará dos días de retiro espiritual para decidir si postula a la presidencia en 2026. Durante su programa, el periodista recordó que el burgomaestre había prometido cumplir los cuatro años de gestión al frente de la Municipalidad de Lima, pero ahora evalúa dejar el cargo. “Ya parece una telenovela turca”, comentó con sarcasmo.

"El alcalde Rafael López Aliaga dice que se va a tomar un tiempo de reflexión, de introspección —¿no?— de mirarse a sí mismo in pectore, a ver si es que postula a la presidencia de la República. Ya parece una telenovela turca, ¿no?

Él va a postular al final. Dice que se va a tomar dos días para reflexionar y ver si postula, y en octubre tendría que renunciar. Pero cuando él postuló —más o menos, no tengo la fecha exacta—, lo dijo. Cuando postuló y lo repitió al comenzar su gobierno municipal como alcalde de Lima, él dijo que no, que se quedaba los cuatro años", sostuvo.

Jaime Chincha cuestionó con firmeza la reacción de las autoridades tras el viaje de Pedro Pablo Kuczynski a Estados Unidos, pese a estar involucrado en un proceso judicial. El periodista consideró que no hubo ninguna irregularidad legal en la salida del exmandatario, pero criticó duramente que se felicite a Migraciones por un procedimiento que, según dijo, estuvo “técnicamente mal” y podría repetirse con otros ciudadanos procesados.

"O sea, la justicia había determinado que al señor Kuczynski se le dé comparecencia simple. Cuando la justicia le da comparecencia simple, tácitamente —no en el papel, pero tácitamente— le está diciendo: “Señor Kuczynski, si usted quiere, puede viajar”. Es decir, no le vamos a clavar esa restricción.

Ya, pero eso de felicitar a Migraciones… ya es too much, ¿no? O sea, ¿llamó a la presidenta del Poder Judicial, llamó a la presidenta de la Corte Superior de Lima y felicita a Migraciones? Oiga, haga algo con la alerta migratoria, más bien. No se vanaglorie de algo que estuvo técnicamente —y repito y subrayo, técnicamente— mal. Porque le puede pasar a otro.

Ya no es Kuczynski, es Pérez, es Quispe, es Mamani, es Benavides, quien quieran. Se compra su pasaje, tenía un proceso, ya no lo tiene; tenía impedimento, ya no lo tiene… y, de pronto, ¿qué? Así funcionan las cosas", señaló.