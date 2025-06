Congreso: aprueban interpelar al ministro de Energía y Minas por cambios en el Reinfo

El Congreso aprobó con 86 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones la moción de interpelación al ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, por su desempeño presuntamente ineficaz para tratar la ampliación del Reinfo y la formalización minera.

Así lo sostuvo el congresista Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular), quien expuso la moción y argumentó que Montero no ha demostrado resultados visibles en los problemas que enfrenta la cartera. “En siete meses no puede decir que no ha tenido el tiempo suficiente. Dedicación no ha tenido, tiempo sí”, dijo.

Asimismo, sustentó que a ello se suma la intención del Ejecutivo de extender el plazo de formalización de mineros artesanales hasta diciembre.

Tras la aprobación, se decidió que Montero Cornejo acuda al Pleno el próximo viernes 13 a las 9. 00 a.m. para responder el pliego interpelatorio que constará de 20 preguntas, las cuales fueron suscritas por las bancadas de Acción Popular; Perú Libre; Renovación Popular; Somos Perú; Podemos Perú y Bancada Socialista.