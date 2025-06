Congreso: proyecto de proselitismo parlamentario sin consenso para aprobarse en el Pleno

Luego de que la Comisión de Constitución aprobara un predictamen del proyecto de ley que busca permitir a los congresistas realizar activismo político de forma explícita —incluyendo actividades de campaña electoral— durante la semana de representación, distintos parlamentarios expresaron su opinión. La República acudió al Congreso para conocer si los legisladores respaldarían esta iniciativa de cara a su debate.

Las respuestas fueron divididas: mientras que desde la comisión se defendió la naturaleza del dictamen, otros advirtieron que es una propuesta peligrosa, ya que podría comprometer la neutralidad política frente a las próximas elecciones.

Congresistas se oponen al dictamen de la Comisión de Constitución

El congresista Juan Burgos, de Podemos Perú, fue uno de los primeros en oponerse a la medida. Señaló a Fuerza Popular —bancada que lidera la Comisión de Constitución— como la más interesada en la aprobación del dictamen: "Considero que el dictamen se ajusta a los intereses de la bancada que dirige dicha comisión, ya que no se pronuncia sobre la reforma constitucional del artículo 117. El trabajo de la Comisión de Constitución refleja únicamente los intereses de los grupos que controlan el Congreso de la República. Definitivamente, estoy en contra de que se realice campaña con el dinero de todos los peruanos", indicó el también presidente de la Comisión de Fiscalización.

Flavio Cruz, representante de la bancada de Perú Libre, afirmó que no haría proselitismo durante su semana de representación: "Al menos yo actuaré con neutralidad y me comportaré según las normas del caso". Asimismo, el vocero de Perú Libre aseguró que la reelección es un tema que aún evalúa, y adelantó que no volvería a postular por su región.

Kelly Portalatino, también de Perú Libre, consideró que existen otros espacios más adecuados para hacer campaña política:"Hay que ser muy cuidadosos con ello. Particularmente, nosotros tenemos que hacer buen uso de los recursos. Si queremos postular, tenemos que tener otras fechas para abordar nuestra campaña". Al igual que su colega de bancada, Portalatino manifestó que no descarta volver a postular.

Marleny Portero, de Acción Popular, se pronunció en contra de la propuesta y aseguró que no utilizaría la semana de representación con fines electorales: "Hay veces en que el Congreso, habiendo tantas prioridades, en vez de aprobar leyes importantes, se enfoca en este tipo de iniciativas. Yo, como Marleny Portero, no la utilizaría. Es la única semana en la que podemos acercarnos a nuestro pueblo. Yo sí pediría que esto se anule, porque no es nada bueno", sostuvo. La legisladora también afirmó que no tiene como prioridad reelegirse.

Alejandro Cavero: "La neutralidad política es con respecto a las opiniones políticas que un parlamentario podría dar"

Alejandro Cavero, segundo vicepresidente del Congreso y miembro de la Comisión de Constitución que aprobó el predictamen, también se pronunció sobre el tema. Para el legislador de Avanza País, la intención del dictamen no es permitir campañas electorales durante la semana de representación, sino autorizar que los congresistas puedan expresar opiniones políticas sin ser sancionados.

"La neutralidad política es con respecto a las opiniones políticas que un parlamentario podría dar en el ejercicio de su cargo. (…) Es distinto el ejercicio de la opinión política que el uso de recursos públicos en campaña; eso incluso es un delito llamado peculado. Eso no se ha modificado. Pero la neutralidad como principio no sería sancionada; eso es lo que se ha aprobado el día de ayer", señaló.

Cavero sostuvo que cualquier congresista que utilice la semana de representación con fines proselitistas podrá ser juzgado posteriormente por la ciudadanía, que podría considerar esta práctica inapropiada: "El dictamen establece claramente que en horas de funcionamiento del Congreso no se puede hacer campaña. Cada parlamentario decidirá si deja de lado su cargo para hacer campaña; al final del día, la gente verá quién se organiza hasta el último minuto para buscar la reelección", indicó.