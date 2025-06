RMP sobre nuevo dictamen que permite hacer campaña política a congresistas: "Ni con semana de representación los van a reelegir"

En una nueva edición de su programa 'Sin Guion', la periodista Rosa María Palacios comentó el reciente dictamen aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, presidida por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular). Este dictamen modifica el Reglamento del Congreso y permite que los congresistas realicen campaña política durante su labor en la semana de representación. Al respecto, Palacios consideró que ni siquiera con este cambio mejorarían sus posibilidades de ser reelegidos, debido al amplio rechazo que la ciudadanía siente hacia los miembros del Parlamento.

"No es que estén en desventaja, es que se la han ganado a pulso. ¿Quién va a votar por alguno de los que están en el Congreso hoy? No necesito recordarles las leyes a favor del crimen organizado que ha promovido este Congreso. (…) Rospigliosi lo dice: 'Así como estamos, no nos van a reelegir'. Al menos él tiene algo de conciencia de la realidad. (…) Efectivamente, el país los detesta, y ni con la semana de representación lograrán ser elegidos", indicó.

Rosa María Palacios también comentó el viaje a Francia de Dina Boluarte y el voto de investidura a Eduardo Arana

La periodista y abogada también se refirió al próximo viaje de Dina Boluarte a Francia. Como se sabe, Boluarte ha solicitado permiso para participar en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3). Palacios consideró que Boluarte no cuenta con la preparación necesaria para aportar en dicha reunión internacional y que, probablemente, el Congreso no le otorgue el permiso para salir del país, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

"Se va a una reunión de Naciones Unidas a hablar sobre los océanos. ¿Qué sabe ella de los océanos? No creo que sepa mucho más que al frente está el océano Pacífico. (…) Tal vez no le den el permiso. Vamos a esperar, porque esa es la diversión del Congreso", comentó.

Además, Boluarte ha solicitado permiso para viajar del 7 al 11 de junio. Esto se debe a que el 12 de junio su primer ministro, Eduardo Arana, deberá someterse al voto de investidura ante el Congreso de la República, que decidirá si le otorga o no la confianza correspondiente.

"¿Por qué no se queda unos días disfrutando? Porque el 12 es el voto de investidura del ministro Arana. (…) El problema es que quien tiene la rienda corta es Arana, que está en su tour por las bancadas parlamentarias buscando apoyo para su investidura. (…) ¿Cuántos votos se necesitan para que le den la confianza a un primer ministro? La mayoría simple de los presentes, la mitad más uno. Digamos que asistan 80 congresistas, ¿cuántos se necesitan? 41 votos. Como para dejar en claro que algunos lo respaldarán, pero sin ningún entusiasmo", señaló.