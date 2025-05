Ministro de Cultura descarta aumento de aforo en Machu Picchu: "27 mil turistas es inviable"

Desde el Cusco, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, descartó tajantemente que el aforo diario de Machu Picchu se eleve a 27 mil personas, como fue señalado en los medios de comunicación. “Debo ser enfático en decir que esa cifra es completamente inviable”, afirmó durante una conferencia en el Foro Cusco sobre patrimonio cultural.

Valencia precisó que la capacidad actual es dinámica pero tiene límites técnicos establecidos: 4,500 visitantes diarios en temporada baja y 5,600 en temporada alta, según la Resolución Ministerial N.º 404-2024-MC.

Además, se refirió al reciente informe de la Contraloría que advierte una sobrecarga de visitas a la ciudadela inca. Entre abril y mayo, se registraron ingresos por encima del permitido en la terraza superior, lo que, según el organismo, representa una amenaza para la integridad del sitio arqueológico.

“Estamos revisando la información de Contraloría y vamos a responder en los plazos establecidos. Sin duda nuestra prioridad es la preservación y conservación de Machu Picchu”, sostuvo el ministro.

De acuerdo a la Contraloría, el exceso de visitantes estaría provocando compactación del terreno, desgaste de escalinatas y muros, e incluso podría colocar a Machu Picchu en la lista de patrimonio en peligro de la Unesco.

Niega romance

Por otro lado, el titular de la cartera de Cultura negó tener una relación sentimental con Shirley Hopkins Cerna, extrabajadora de la entidad y presunta beneficiaria de órdenes de servicio por más de 127 mil soles, pese a no contar con título universitario. “Si me preguntan si tengo una relación sentimental con ella, no la tengo”, aclaró de forma tajante.

Finalmente, afirmó que las órdenes de servicio se hicieron por un monto inferior a los 100 mil soles y que la cuestionada trabajadora no tenía un cargo de confianza, además señaló que dejó de pertenecer a la entidad. "No existe una relación laboral con la institución, sino una relación civil por órdenes de servicio de las cuales no tengo ninguna participación", concluyó.

Canciller a favor de aumento de sueldo

Finalmente, el canciller Elmer Schialer también se pronunció desde el evento para justificar un eventual aumento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte, asegurando que no fue una solicitud de la mandataria, pero que se trataría de una medida coherente dada su jerarquía como jefa de Estado. "Tenemos directores generales con salimos por encima de los 15 mil soles", manifestó.