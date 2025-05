RMP sobre Dina Boluarte tras burlarse de las encuestas: "Lo que ella está diciendo es que no trabaja para la ciudadanía"

Rosa María Palacios criticó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, desconociera hoy las encuestas que la colocan con un 0% de popularidad entre la ciudadanía. Boluarte dijo no tener dinero para pagar las encuestras, dejando entrever que estas serían manipuladas.

"Ella lo que nos está diciendo es que no trabaja para la ciudadanía, no trabaja para responder a las opiniones de la ciudadanía, eso es lo que nos está diciendo, no trabajo para las encuestas y luego dice "No tenemos presupuesto para pagar eso." Como si la encuesta fuese corrupta y ella tuviera que pagarla para que le ponga unos números así aleatorios, al azar y no lo que refleja el trabajo estadístico

esto de negar las estadísticas es como negar las matemáticas, por supuesto, es un defecto muy antiguo en la política peruana. Nuestros políticos no provienen del mundo de las ciencias normalmente provienen del mundo de las letras de las humanidades y desprecian la matemáticas pero los resultados de la popularidad de Dina Boluarte, reitero, expresan la voluntad popular la opinión de seres humanos, no un número aleatorio inventado por el cual tienes que pagar", sostuvo.

Palacios también se refirió a la solicitud de la Fiscalía dirigida al Congreso de la República, en la que se pide reconsiderar la decisión de archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, relacionada con el presunto delito de cohecho pasivo impropio en el contexto del caso Rolex.

"El Congreso de la República tomó la decisión de archivar la denuncia constitucional contra la investigada Dina Boluarte por cohecho que ha sido propio en agravio del Estado. Lo que le está diciendo el Ministerio Público al Congreso es 'tu decisión del día viernes en la que me archivabas del caso Rolex a ver si la vuelves a reconsiderar', pedir reconsideración en una decisión administrativa es lo regular y esta es una decisión administrativa

¿Para qué hace esto el Ministerio Público? No lo sabemos. Probablemente, para que quede constancia de que se agotó la instancia y que igual archivaron, ojo como hemos explicado antes, este archivo no significa que Dina Boluarte no vaya a ser investigada nunca mientras sea presidenta y esté este Congreso, pero si ustedes eligen un Congreso que no tenga a estos partidos sino a otros partidos que se comprometan con la investigación de los delitos de Boluarte, por supuesto en agosto del próximo año pasará a ser investigada depende del voto popular", puntualizó Palacios.