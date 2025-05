Jaime Chincha sobre Dina Boluarte: "Tiene una debilidad por el avión (...) vive en el mundo del cofre y del Rolex"

Jaime Chincha en 'Del hecho al dicho', criticó el nuevo posible viaje de la presidenta Dina Boluarte, quien anunció este lunes 26 de mayo que solicitará al Congreso de la República la autorización para realizar una visita oficial a Estados Unidos.

"Sin duda este es un momento histórico sin duda en estos tiempos estamos asistiendo a qué potencia finalmente toma el primer lugar en el podio de las potencias mundiales, China está en esa carrera hace muchísimo tiempo y vaya que sostenidamente lo está logrando, curiosamente, en muchos casos gracias a Donald Trump, alejando Europa.

Europa coquetea más con China y así acuérdense de Trump queriendo ponerle a los chinos 128% de aranceles después se dio marcha atrás los chinos pacientes no más avanzando avanzando entonces, yo no sé yo creo que habrán son la excepción congresistas que dirán "Oye pero la invita no se sabe exactamente para qué, estará Trump, ¿si le ha invitado no?, simplemente es 'oye Dina come on with me come on to America' 'vente aquí a los Estados Unidos' listo, voy", sostuvo.

PUEDES VER: Tribunal Constitucional amplía hasta el 2030 el plazo que tiene el INPE para reducir la sobre población en penales

Asimismo, Jaime Chincha deslizó en su programa la posibilidad de que en el Congreso se esté gestando, “a fuego lento”, un escenario de vacancia presidencial. Según indicó, ciertas señales dentro del Parlamento —como las negociaciones para la próxima Mesa Directiva— revelarían una estrategia que podría desembocar en un eventual reemplazo de la presidenta Dina Boluarte.

"Parece que poco a poco a fuego lento algo se cocina en el Parlamento con respecto a la señora Boluarte ¿por qué? Por eso nos preguntamos en el titular si hay una vacancia a la vista, nos preguntamos porque este Congreso negocia y la tiene sujeta a sus decisiones a su agenda en muchos casos subalternas me refiero a la del Congreso

tiene que definirse las listas de quiénes postularán a la próxima Mesa Directiva del Congreso; es decir, quién va a reemplazar a Eduardo Salhuana y ya comienzan poquito a poquito. Por eso, les decía a fuego lento comienzan a surgir algunas voces que hablan de que la persona que sea elegida como próximo presidente o presidenta del Parlamento debiese tener un perfil capaz de asumir eventualmente la presidencia", señaló Chincha.