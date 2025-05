Fiscalía tiene 2 investigaciones por caso de audios de complot de Keiko Fujimori contra fiscales

El jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí, el funcionario que puede suspender y sancionar a un fiscal, afronta dos indagaciones por haber presuntamente conspirado para afectar las funciones de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de los fiscales superiores Marita Barreto y Rafael Vela, y del fiscal especializado en lavado José Domingo Pérez.

Las indagaciones contra Fernández están a cargo del fiscal supremo adscrito al Despacho de la Fiscalía de la Nación, Hernán Mendoza Salvador y del fiscal Juan De la Cruz Tito, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, según fuentes de La República en el Ministerio Público.

El primer caso se inició el 8 de abril de este año cuando el fiscal José Domingo Pérez interpuso denuncia ante la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, contra el jefe de la ANC, Juan Fernández Jeri.

Pérez detalló que la mencionada imputación que en diciembre del 2024 tuvo conocimiento sobre la existencia de un paquete de audios que acreditaban que Juan Fernández Jerí y el exabogado de la cúpula de Fuerza Popular, Christian Salas Beteta, coordinaban para sacarlo del Caso Cócteles, en el que Keiko Fujimori es la principal investigada.

El primer caso

Nueve días antes de la denuncia del fiscal José Domingo Pérez, La República reveló parte de la transcripción de los audios en la que el jefe de la Autoridad Nacional de Control le dice a Christian Salas sobre la necesidad de contar con un informante para que obtenga información contra los fiscales Rafael Vela y Pérez y de inmediato Fernández actuaría.

“Yo ordeno abrir investigación al fiscal”, le aseguró Fernández a Salas mediante mensaje de voz por WhatsApp.

El audio fue compartido en un chat privado de la cúpula fujimorista. Un testigo de dicho partido entregó la grabación a las autoridades.

El 28 de abril, catorce días después, que este diario revelara el complot de Keiko Fujimori contra los fiscales, la fiscal de la Nación Delia Espinoza dispuso que el fiscal supremo Hernán Mendoza Salvador se encargue del caso.

Según las fuentes, el paquete de grabaciones y el equipo celular donde se envió el mensaje de voz de Juan Fernandez Jeri, fueron entregados por la testigo al fiscal Hernán Mendoza, cuya investigación está en reserva debido a la implicancia de altos funcionarios del Estado que tienen competencia con la fiscalía de la Nación.

El domingo 18 de mayo, el programa “Punto Final” difundió los audios que vinculan a Juan Fernández y Christian Salas, donde no solo conspiraba la suspensión de los fiscales Rafael Vela, José Pérez y Marita Barreto, sino también contra la fiscal de la Nación Delia Espinoza.

El segundo caso

Desde marzo de 2024, el jefe de la Autoridad Nacional de Control, es investigado por la fiscal Delia Espinoza por la suspensión ilegal del fiscal superior Rafael Vela, por haber declarado que la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides no tenía competencia en el caso Ecoteva, a raíz de la extradición del ex presidente Alejandro Toledo en febrero de ese año.

En la divulgación de los audios por Punto Final, se escucha también decir a Juan Fernández asegurarle a Cristian Salas la salida del fiscal José Domingo Pérez quien desde hace 8 años investiga el caso cócteles.

“Por último habla con la señora (Keiko Fujimori) y dile que yo me voy a encargar de Pérez”, se le escucha decir,

Y así fue. El 9 de abril de 2025 Fernández Jerí suspendió por 6 meses al fiscal José Domingo Pérez por el supuesto desbalance patrimonial.

El 22 de mayo, luego de la difusión de los audios en Punto Final, el fiscal Anticorrupción Juan De la Cruz Tito, abrió investigación contra Juan Fernández por un plazo de 120 días y se tomen las declaraciones de los involucrados. Este es el segundo caso.

Juan Fernández y Christian Salas han negado los hechos.