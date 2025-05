RMP sobre posible excarcelación de Vladimiro Montesinos: "Podría quedar en libertad gracias a la ley del Congreso"

En la reciente edición de 'Sin guion', Rosa María Palacios comentó sobre la solicitud de Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial de Alberto Fujimori, al Poder Judicial, donde solicita su excarcelación amparándose en la Ley 32181 promulgada el pasado diciembre de 2024, la cual permite que las personas condenadas mayores de 80 años puedan terminar de cumplir su condena bajo comparecencia con restricciones o detención domiciliara, por razones humanitarias. Cabe recordar que Montesinos cumplió 80 años el pasado 20 de mayo de 2025.

"Vladimiro Montesinos podría quedar en libertad gracias a la ley del Congreso, la Ley 32181, que se aprobó en diciembre del año pasado por Dina Boluarte, que establece que cuando cumples 80 años puede solicitar (...) Vladimiro Montesinos ha sido condenado a 25 años. ¿Cuándo entró a la cárcel?, en el año 2001. El próximo año estamos 2026, pasaron los 25 años. Ojo tiene varias condenas que su defensa pedió que se subsuman dentro de la máxima que era 252, comentó.

Palacios explica que el Poder Judicial deberá evaluar si Montesinos cumple con los criterios de resocialización, ya que la ley indica que puede acceder al beneficio, más no es obligatorio que cuando el prisionero cumpla 80 años deba salir libre.

"Este señor se puede ir a su casa a cumplir lo que falta, aunque su abogado ha dicho que con los 25 años ya pagó todo (...) Tiene que salir y ahí está la cuestión. La respuesta es no, es puede, no tiene ¿Por qué? Porque hay una evaluación judicial y esa evaluación judicial tiene que evaluar si Vladimiro Montesinos ha cumplido con los fines de la resocialización, si es un peligro para la sociedad, si es una amenaza para la sociedad o no. Y dependerá del Poder Judicial si le dan o no, ese beneficio no es automático", comentó.

La periodista agregó que el Congreso tramitó esta ley con fines de beneficiar directamente al exdictador Alberto Fujimori, pero que su hija y lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, trató de impedir que se apruebe. "Acuérdense ustedes que esta es una ley que se tramita para beneficiar a Alberto Fujimori. Una ley que resistió mucho Keiko Fujimori, que durante años no quería que se apruebe. Sus razones habrá tenido", precisó.

Sobre la orden de arresto de Ollanta Humala señalada de inconstitucional

Respecto a la orden de arresto contra el expresidente Ollanta Humala calificada de inconstitucional por un Juzgado Constitucional, Palacios señaló de barbaridad jurídica que se haya encarcelado a Humala tras la apelación que solicitó durante la lectura de la sentencia contra él y su esposa, Nadine Heredia, relacionada con las investigaciones de aportes ilícitos de la constructora Odebrecht para financiar su campaña presidencial en 2011.

"Apelar es un derecho constitucional, el derecho a la doble instancia. Entonces se llevaron a Humala, que ha estado creo que 17 o 18 días preso, sin sentencia. Y eso es una barbaridad jurídica, eso es inaceptable. Eso no se puede hacer ni con el más ratero lumpen que haya, no se puede hacer en ningún sistema jurídico del planeta. Tú no puedes estar preso sin sentencia y estaba preso sin sentencia", dijo.