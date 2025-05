La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, respondió a la presidenta Dina Boluarte, quien presentará una denuncia en su contra ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Congreso de la República. Según informó el abogado de la jefa de Estado, la decisión se tomó luego de que la titular del Ministerio Público haya presentado cinco denuncias constitucionales en su contra en menos de 48 horas.

“Se me quiere denunciar por hacer mi trabajo”, expresó Espinoza durante una entrevista para Sol TV. Según dijo, buscan desacreditarla pese a que su actuar se basa en las atribuciones constitucionales que le corresponden. “Todos los fiscales que tenemos una amplia trayectoria, sabemos que los investigados, luego de que (…) presentamos la denuncia constitucional con las pruebas y con los hechos bien narrados, de pronto dicen que es ilegal, que es abuso de autoridad o infracción constitucional”, agregó.

Delia Espinoza: "Cuando se tiene a la razón y a la ley de nuestro lado, no hay nada que temer"

“No puede ser infracción constitucional el cumplir con nuestra propia atribución que la misma Constitución nos encarga: perseguir el delito”, señaló la fiscal de la Nación. Asimismo, en respuesta directa al anuncio de Boluarte, Espinoza sostuvo que no denunciar a pesar de contar con los elementos necesarios sí constituiría una falta grave.

“Como fiscal de la Nación, mi trabajo es investigar a los más altos funcionarios, desde la presidenta de la República, congresistas y ministros. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es cumplir la ley. Si yo no los investigo, si yo guardo la denuncia o la demoro, o simplemente no los denuncio a pesar de tener las pruebas y los hechos, sí sería una infracción constitucional, omisión de funciones y se me podría denunciar constitucionalmente”.

La fiscal también señaló que ya ha sido blanco de denuncias previas por parte de congresistas por el mismo motivo: ejercer sus funciones. “Aquí pasa todo lo contrario. Se me quiere denunciar, y ya se me ha denunciado por varios congresistas, por hacer mi trabajo. Pero yo voy a continuar, porque cuando se tiene a la razón y a la ley de nuestro lado, no hay nada que temer”.

Fiscal de la Nación dice estar tranquila pese a denuncias

Además, Delia Espinoza dijo estar tranquila pese a los cuestionamientos sobre su gestión y una supuesta 'politización' del Ministerio Público, como señaló el mismo abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal. “Si estamos en un Estado de derecho, la verdad y la razón tienen que imperar, no la sinrazón o el capricho, o el antojo político. Así que yo estoy tranquila y que siga el procedimiento, pero ellos tendrán que acreditar (las denuncias)”.

Finalmente, afirmó que existe un respeto ante la jefa de Estado, pero recalcó que cumple con sus funciones como fiscal de la Nación. "Nadie está mancillando ni ofendiendo su investidura, pero estamos haciendo nuestro trabajo y no le vamos a mentir a la población, no vamos a ocultar nada", concluyó.