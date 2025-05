Jaime Chincha sobre regalo de Boluarte al Papa León XIV: "Quien usa la macumba no sé si sea tan fiel su adoración a la cruz"

Jaime Chincha criticó el regalo de la presidenta Dina Boluarte al Papa León XIV porque aparentemente sería un regalo que le dieron a ella en el pasado. Cabe resaltar las redes sociales de Presidencia informaron que Dina Boluarte tuvo una "audiencia extraordinaria" con el Papa León XIV en la sacristía de la Basílica de San Pedro, que duró muy poco.

"Dina Boluarte le llevó o le entregó una cruz de Motupe que es una cruz conocida en Lambayeque una, una divinidad, un símbolo de divinidad. Pero a ver, lo que se dice ahora es que esa cruz de Motupe, en realidad, fue un obsequio que le dieron a ella el gobernador de Lambayeque y su consejero regional, Gustavo Espinosa. O sea, de verdad hasta eso o sea nunca se puede ser tan improvisada, que es capaz de hacer esto. O sea, un regalo no se regala. Algo que te regalan tú no lo regalas después ¿Dónde se ha visto eso? Un regalo es para ti, o sea cómprale un regalo con la tuya", sostuvo.

PUEDES VER: Revelan nuevos audios que confirmarían complot de Fernández Jerí contra fiscales del equipo Lava Jato

Además, Chincha, comentó sobre los 144 alcaldes de distritos lejanos, quienes fueron obligados por el Gobierno de Dina Boluarte a ir a Lima únicamente para firmar un documento, acto que pudo desarrollarse de forma virtual y expresaron su indignación por dicha acción, pues los gastos de traslado y viáticos fueron bastante altos y asumidos por sus propios bolsillos.

"Tres testimonios de alcaldes, cuya identidad han pedido no ser revelada por temor a represalias, por temor a que le quiten el presupuesto, fueron forzados, obligados a venir a Lima, a ir a Palacio porque si no las partidas presupuestales no llegaban a sus distritos y a sus provincias ¿Se dan cuenta? O sea, vinieron a hacer el ademán de firmar algo que se pudo haber firmado y enviado por correo electrónico, los pudo haber citado por Zoom, virtualmente porque según los testimonios hay alcaldes que han tenido que hacer un viaje de 38 horas, otros de 20, otros de 25 horas

¿Ustedes se imaginan? Hubo alcaldes que tuvieron que venir forzados, todos fueron forzados, en realidad pero me refería que hubo alcaldes que tuvieron que pasar el bloqueo de una de las vías. Entonces, todo eso que ven ahí ,ven cómo firma cada uno de los pobres alcaldes. Digo 'pobres' porque qué feo que te hagan venir hasta Lima para una firma como si estuviésemos como si estuviésemos en el siglo XIX.", puntualizó.